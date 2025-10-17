Presentadas más de 8.000 firmas de los vecinos que se oponen al nuevo parking subterráneo de Oviedo

Los vecinos del barrio del Campillín, en Oviedo, entregaron al Ayuntamiento 8.048 firmas y un escrito en forma de alegaciones para pedir la paralización del proyecto de un aparcamiento subterráneo en el parque de Santo Domingo. La entrega se dio a conocer en una convocatoria vecinal en la que representantes del movimiento explicaron los motivos de su rechazo y anunciaron que mantendrán la movilización si el Consistorio continúa con el expediente.

Los promotores de la iniciativa vecinal detallan en las alegaciones una batería de motivos: el incremento del tráfico que generaría la actuación, la afección a la futura Zona de Bajas Emisiones, la tala de árboles, la pérdida de plazas de aparcamiento gratuitas en superficie, el impacto sobre centros escolares próximos —señalan las Escuelas Blancas y los Dominicos—, el perjuicio económico para el comercio local y la supuesta amenaza al patrimonio arquitectónico y paisajístico de la ciudad.

En la comparecencia pública los portavoces expresaron su incredulidad ante las explicaciones técnicas facilitadas por el equipo de gobierno sobre la viabilidad de alternativas. Reclaman que les sean entregados los informes que, según el Ayuntamiento, descartan soluciones en superficie —como la creación de aparcamientos en línea en la ronda— por ser inviables. “Si dicen que realizar aparcamientos en la ronda es inviable, resulta contradictorio que planteen ahora excavar varias plantas hacia abajo en el Campillín”, resumió el portavoz, Arturo Vilariño.

Los vecinos también cuestionaron la versión municipal según la cual la obra tendría una afección mínima sobre el parque y sus arbolado: “En otras obras nos han mostrado infografías bonitas y luego la realidad ha sido muy distinta”, afirman. Además, mostraron su frustración porque, en su opinión, las consultas anunciadas por el Ayuntamiento no han alcanzado a la base vecinal: “Llevo 45 años viviendo aquí y jamás me preguntaron nada”, explicó Vilariño.

En la campaña contra el parking, más de setenta establecimientos del entorno han exhibido carteles y el movimiento vecinal asegura haber distribuido más de doscientos folletos. También se han colocado pancartas y trapos verdes en ventanas del barrio como símbolo de rechazo. Los promotores anuncian que seguirán recogiendo firmas y que convocarán nuevas movilizaciones en función de los pasos que dé el Consistorio.

Por último, la plataforma vecinal confirmó su intención de buscar alianzas con otros colectivos preocupados por la actuación, entre ellos responsables de la iglesia de los Dominicos, que según los vecinos habría expresado inquietudes, y están pendientes de reunirse con ellos.