Brindis desde el pasado por el Desarme

En el quiosco del Bombé del Campo San Francisco, alrededor de una pequeña mesa se degusta el menú del Desarme. Juan Luis Pérez y David Prieto, integrantes de uno de los grupos participantes en el concurso de indumentaria de época, sirven la comida, cuyo menú está compuesto por garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche, y brindan con el público por la celebración gastronómica.

Pepa Ortega, Eulalia Hevia, Adela Queipo, Mercedes Fernández y José Luis Díaz participan también en la representación que se escenifica en una edición del certamen de vestimenta de principios y mediados del siglo XIX que ha registrado un incremento de público y de participantes desde su primera edición, según los organizadores. En esta cuarta edición se llegó a los 230 inscritos en el concurso. «La participación ha crecido mucho», destacó_Leopoldo Viñuela, cofrade del Desarme, sobre el primer concurso que se celebra después de la declaración de la celebración gastronómica como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Once grupos, seis centros sociales y 50 participantes en la categoría individual, seis en infantil y quince en parejas subieron al quiosco del Bombé para someter su indumentaria al examen del jurado. El concurso, organizado por la Cofradía del Desarme, en colaboración con la patronal hostelera Otea y el Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Centros Sociales, tiene como objetivo la recreación de la indumentaria de la sociedad ovetense de principios y mediados del siglo XIX y sus distintos gremios artesanales.

Desde Cantabria

Un certamen que trasciende de las fronteras regionales, ya que a esta edición han acudido participantes de otras tres comunidades autónomas. Cantabria es una de ellas. Desde allí llegó el grupo de la Academia Cosiendo Historia, formado por una decena de personas.

Tras alzarse con premios en varias categorías el pasado año en el concurso ovetense han vuelto a participar. «Nos gustó mucho la fiesta, es estupenda, y decidimos repetir», aseguró Pedro Fernández, uno de los componentes del grupo. «Elaboramos todos los trajes a mano, inspirándonos en revistas o bien buscando en internet», señalan los integrantes del grupo.

Desde el centro social de Ules llegaron vestidos «con muchas horas de trabajo de elaboración», explica Luisa Valdés. Justo después de Carnaval «empieza el trabajo para tener lista la indumentaria para esta fecha», añade. Para esa labor tienen señalados dos días a la semana aunque en fechas próximas al concurso de indumentaria de época pueden aumentar si no está todo a punto. Y cuando termina el certamen «ya estamos con los preparativos para Carnaval», señala.

Este certamen es una actividad más de las programadas dentro de las celebraciones del Desarme, que este año se componen de once días con variadas actividades. El concurso de indumentaria de época despierta cada vez más interés fuera de la región, señala Leopoldo Viñuela. «Cada vez recibimos más llamadas de fuera de la región pidiendo información sobre el certamen», apunta, destacando que también se reciben más visitantes que se desplazan a Oviedo para disfrutar del Desarme.