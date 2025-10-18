El centro ecuestre El Asturcón reabre a finales de mes para un gran evento deportivo

Oviedo cerrará este mes e iniciará el siguiente con una nueva cita multitudinaria que consolidará el excelente momento que vive la ciudad como destino turístico de eventos y congresos. El XI Campeonato de España de Agility, que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre en el centro ecuestre El Asturcón, reunirá a más de 600 perros en competición y atraerá a más de 1.600 personas entre participantes, acompañantes árbitros y organización, según estimaciones de la Real Federación Española de Caza (RFEC), impulsora del evento junto al Consejo Superior de Deportes y la Federación Asturiana de Caza.

El certamen, que vivirá su undécima edición con récord histórico de participación, convertirá durante tres días a Oviedo en capital nacional de la agilidad canina, una disciplina en auge que combina precisión, velocidad y compenetración entre el perro y su guía. Las pruebas, divididas en categorías individuales, por equipos y absolutas —incluyendo las modalidades Junior, Senior, Máster y Paragility— se desarrollarán bajo la supervisión de seis jueces (dos nacionales, dos extranjeros y dos medidores), garantizando el máximo nivel técnico.

Más allá del componente deportivo, el campeonato supondrá un importante estímulo para el sector turístico ovetense, con altos niveles de ocupación hotelera y gran dinamismo hostelero previstos para el puente de Todos los Santos. «Eventos de este tipo contribuyen a diversificar el calendario y consolidan a Oviedo como una ciudad viva, capaz de acoger grandes competiciones, congresos y actividades culturales», valoran fuentes municipales sobre una actividad que se enmarca tanto en el área de Turismo, dirigido por Alfredo García Quintana, como el de Deportes, encabezado por la edil Conchita Méndez.

El impacto llega además en el mejor momento: octubre se ha convertido en un mes récord para el turismo urbano en la capital, impulsado por una intensa agenda congresual en el Palacio de Exposiciones y Congresos, más conocido como el Calatrava. A lo largo de este mes, el equipamiento albergará una decena de congresos con más de 8.000 asistentes, la mayoría vinculados al ámbito sanitario, como los congresos nacionales de Hematología (que ya reunió a unas 2.300 personas, Nefrología(que se celebra estos días con 1.600 participantes) o Enfermería (previsto la próxima semana con la presencia de varios centenares de congresistas de todo el país).

A ellos se suman otros encuentros culturales y sociales, entre ellos la Semana Profesional del Arte o las actividades paralelas de los Premios Princesa de Asturias, que redondean un calendario excepcional para el sector turístico. «Octubre está siendo un mes de diez para Oviedo, tanto por el impacto económico directo en la hostelería como por la proyección de la ciudad en el exterior», coincidían ayer varios hosteleros inmersos en las jornadas del Desarme.

Centro ecuestre

El entorno natural de El Asturcón contribuirá también a reforzar la imagen de Oviedo como ciudad verde y deportiva, al situarse junto al Naranco y a escasos minutos del centro urbano. El recinto ofrecerá zonas habilitadas para el público, exhibiciones y actividades complementarias que harán del campeonato una cita atractiva para familias y aficionados venidos en su gran mayoría de otras regiones.

La iniciativa permitirá llenar de nuevo de vida el centro ecuestre, un equipamiento que lleva cerrado desde hace casi una década salvo para actos excepcionales (planes de empleo, alguna prueba deportiva, hipoterapia o actos ganaderos relacionados con la Ascensión). Mientras tanto, el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli mantiene en pie su intención de reabrir la instalación con usos ecuestres a través de una concesión por 25 años, condicionada a la inversión de 4,8 millones de euros en mejoras. n