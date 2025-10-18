El docente asturiano que opta a ser el mejor de España y combina tradición e innovación

Empezó a dar clase en Madrid y de la gran urbe se desplazó al suroccidente asturiano, a San Antolín de Ibias. Ahora, inmerso en su sexto curso como profesor del colegio Gesta y tras otros destinos por la geografía asturiana, Guillermo Rico Gallego es uno de los diez finalistas, y el único asturiano, en los premios al mejor docente de España en la categoría de Educación Primaria. Los galardones se entregarán en La Coruña a finales de enero del próximo año.

«Es un orgullo y lo considero un reconocimiento colectivo, a un equipo. Supone que algo estamos haciendo bien», afirma el maestro gijonés, de 44 años, tras enterarse de que está en la selección final. Unas semanas antes recibió la noticia de que su nombre figuraba entre los 24 docentes que optaban a la distinción en la categoría de Primaria. Guillermo Rico, que es coordinador de la biblioteca escolar y coordinador del proyecto europeo de utilización de hologramas en las aulas además de escritor, fija la mirada, más que en él, en el equipo docente del colegio Gesta.

Y apunta a que «hoy en día, en la educación los protagonistas son los alumnos y antes lo era el profesor, que daba clases magistrales». Considera que en ocasiones «se piensa en el futuro, qué traerá el futuro en la enseñanza, pero no sabemos qué es lo que va a pasar y hay que centrarse en el día a día». Rico, que da clase este curso en 6.º de Primaria, defiende que en el aula hay que apostar «no por trabajar las asignaturas de forma aislada, sino juntarlas» porque a los alumnos «no les encaja que sea todo tan estructurado».

La inclusión de Guillermo Rico en la lista final de candidatos al premio de mejor docente de España de los galardones Educa Abanca ha sido recibida «con mucha alegría por parte del claustro y toda la comunidad educativa», afirma el director del colegio Gesta, Andrés Flórez. «Estamos felices por Guillermo, un excelente profesor y gran persona», añade.

Para el centro educativo que uno de sus docentes esté seleccionado en estos premios es «un reconocimiento a la labor del centro, donde tenemos un gran profesorado, y también a la escuela pública», comenta Flórez, que agradece a las familias de los alumnos que asistieron el pasado año a las clases de Rico en 6.º de Primaria que presentasen su candidatura, que fue respaldada, posteriormente, por el equipo directivo. «Lo hicieron sin que lo supiésemos y cuando nos lo comentaron nos sumamos», asevera el director del colegio Gesta.

Esa petición de las familias, acompañada de un listado de méritos, hizo que Guillermo Rico entrase en esa primera selección. «Se valora que los proyectos del centro tengan repercusión social y que calen no solo a nivel educativo y la práctica diaria en el aula», indican Flórez y Rico. Posteriormente, la organización solicitó al profesor candidato que aportase documentación.

Proyectos

En la educación, sostiene el docente aspirante a la distinción, «hay dos procesos que a veces van de la mano y otras no. Uno es el normativo. Y los maestros tenemos la libertad de dar forma a eso que pone en la ley y podemos enseñar de forma natural y dinámica». A ese aprendizaje que «fluye de forma natural», y divirtiéndose, en las clases de Guillermo Rico aluden las familias, así como a la combinación de la tradición y la innovación que defiende el docente del colegio Gesta.

Está al frente de proyectos como el que el centro desarrolla junto a sus socios europeos de Bulgaria y Macedonia del Norte, una iniciativa pionera para la utilización de los hologramas en el aula. Y participa en otra propuesta novedosa en el centro, un aula multidisciplinar que abre durante los recreos y donde los escolares pueden desde leer hasta grabar podcast.

Rico llegó a la última fase de los premios al mejor docente de España en Primaria con maestros de otras ocho comunidades autónomas. Los Premios Educa Abanca tienen seis categorías y el fallo se conocerá el 31 de enero del próximo año en una gala que se celebrará en La Coruña. Los ganadores recibirán una estatuilla, 1.000 euros y un diploma acreditativo. Para los otros nueve finalistas de cada una de las categorías se reserva una estatuilla y un diploma acreditativo.