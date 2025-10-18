Emotivo homenaje en Oviedo a Ángelín, el alma del bar Borrachín: "La clientela fue mi mejor patrimonio"

«Imperativos de la vida me derivaron a la hostelería... y mi clientela fue mi mejor patrimonio». Así, emocionado y embargado por el aluvión de recuerdos tras más de media vida tras la barra, Ángel Rodríguez, más conocido por todos como Angelín el del Borrachín, se dirigió a las cerca de 150 personas que asistieron a un homenaje organizado por varios amigos con motivo de su jubilación.

El salón del Hotel AC Forum de Oviedo fue el escenario elegido para poner la guinda más dulce posible a las más de cuatro décadas de Angelín al frente del mítico bar de la calle Telesforo Cuevas, en Llamaquique. Entre quienes no quisieron faltar a la cita estuvo la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, quien obsequió a Rodríguez con una replica de la escultura «El viajero» y le transmitió su enhorabuena por haber dejado tan buen sabor de boca entre sus clientes.

Adolfo Casero, el abogado José Francisco Álvarez y Joselito, hijo de este segundo, conformaron el tridente que hizo posible este entrañable la organización de un encuentro convertido en un repaso a una larguísima dedicación hostelera.

El homenajeado agradeció el gesto con unas sentidas palabras en las que recordó su llegada a Oviedo «para estudiar Medicina», antes de que, como dijo entre sonrisas. Rememoró sus primeros pasos en «una cueva natural preciosa, El Camaleón, en Villahormes», y los años compartidos con Silverio y Javi Blanco al frente del Borrachín, de los que se quedó con una cosa: los clientes.

Entre las anécdotas, destacó las fiestas de Nochevieja que junto con su socio Javier solían organizar en Nevada. «El final siempre era el mismo: con Javi bailando con la cocinera a la luz de una queimada», dijo Ángel Rodríguez sobre su principal compañero de fatigas (jubilado ya hace unos años) provocando las risas de los presentes.

Afirmó el hostelero que se retiraba feliz por lo que deja a sus espaldas. «Después de estos 43 años que hacía lo que realmente lo que me gustaba, llega el momento en el que por motivos ajenos a mi persona, llega el momento del descanso y de disfrutar más horas de mi familia», relató para enternecer a los presentes.

Agradecido

El homenajeado tuvo también palabras para su familia: «Quiero dar las gracias a mi familia, a Chefi (su mujer) y a mis hijos Alfredo y Guillermo, por haberme aguantado tantos años, durante horas intempestivas», expresó arrancando los aplausos de los invitados, a los que agradeció «su amistad y las muestras de cariño».

Su hijo Alfredo no perdió la oportunidad de referirse a su padre y referente ante todos. Este se refirió al Borrachín como «una herencia de costumbres y amistad, más valiosa que cualquier fortuna». Por su parte, Carmen Ordiz, amiga de la familia, destacó la «paciencia, generosidad y respeto como las principales virtudes que convirtieron al establecimiento hostelero en «un referente de la noche ovetense».

Concierto

Al final del acto, muchos de los asistentes prolongaron la celebración en el pub Fox, donde un concierto en directo puso el broche musical a una noche tan entrañable como festiva. Entre brindis, abrazos y canciones, todos coincidieron en una idea: el Borrachín (que ahora continúa abierto con una nueva gerencia) fue más que un bar; fue una forma de vida, y Ángel su alma inconfundible. n