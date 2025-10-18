Oviedo recrea el origen de su cita gastronómica declarada de interés turístico nacional: “Honor eterno” a los héroes del Desarme

“Honor eterno a los héroes del Desarme”. La proclama, seguida de vivas a Oviedo, a España y a la fiesta gastronómica, puso el colofón a la ofrenda que tuvo lugar en la iglesia de San Isidoro para recordar a los caídos por la ciudad en 1836. Los cientos de metros que separan la plaza del Ayuntamiento de la plaza de Catedral se vistieron la matinal de este sábado de siglo XIX, para recrear el origen de una celebración gastronómica que alcanza este año nuevos bríos con la declaración de fiesta de interés turístico nacional.

“¿Qué se celebra?”, preguntaba uno de los curiosos a los que el desfile encabezado por una veintena de miembros de la Cofradía, ataviados con su mandilón blanco, sorprendió a las puertas de San Isidoro, donde se encontraba el tenor José Bros. “Después del concierto del jueves me gusta disfrutar de la ciudad junto a mi familia y además el tiempo nos acompaña. Para mí siempre es fiesta mayor cuando estoy en Oviedo, aquí me encuentro feliz, tranquilo, muy a gusto”, comentaba el tenor en plena plaza del Ayuntamiento, donde asistió al desfile de época. “Luego me pasaré por la plaza de la Catedral”, afirmó tras enterarse de que había un concierto de bandas de música.

251018LNE_Irma Collí (225666311).jpg / Irma Collín / IRMA COLLÍN

Miguel Ángel de Dios, el Cofrade Mayor del Desarme, reconocía “el orgullo que ha supone el haber conseguido ser fiesta de interés turístico nacional” en los prolegómenos del desfile. “Nos hace tener más ilusión para los próximos años en la proyección turística de Oviedo y del propio menú. Todos los negocios de hostelería están a tope, llenos, durante estos días. Estamos muy satisfechos”, valoró De Dios, quien reconoció que “se nota mucho el tirón de la declaración de fiesta nacional”. De Dios encabezó el desfile junto al cantante cántabro Nando Agüeros, pregonero del Desarme 2025.

La recreación del Desarme resulta este año menos bélica, para subrayar el mensaje de “fiesta de la paz”. Apenas unas salvas, que sorprendieron a alguno de los asistentes por parte de los nueve soldados de ARHCA (Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias), mientras la Banda de Música “Ciudad de Oviedo” afinaba para interpretar el himno de España. Entre tanto, la agrupación musical “San Salvador”, de la Cofradía de los Estudiantes, ya hacía ambiente por la calle Cimadevilla tras abrir el desfile desde la plaza de la Catedral con la corona de laurel que los cofrades del Desarme depositaron en San Isidoro, ante los restos mortales de los granaderos, gastadores y caballeros caídos en 1836 cuando las tropas leales a Isabel II plantaron batalla a los carlistas. En la plaza de la Catedral ha tenido lugar luego el primer festival de bandas de música del Desarme, con la participación de las bandas "Condado de Noreña", San Martín del Rey Aurelio, Siero, Candás y Oviedo. Al final, todas se unieron para tocar el "Asturias, patria querida".