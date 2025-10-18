El PSOE, dispuesto a pactar con Canteli el presupuesto de Oviedo pese a la mayoría absoluta del PP

Los socialistas de Oviedo tienden la mano al Gobierno local de Alfredo Canteli (PP). El grupo municipal socialista llamó este sábado a abrir un canal de diálogo sobre los próximos presupuestos municipales de 2026, a pesar de la mayoría absoluta de los populares. “Nuestro ofrecimiento es sincero, queremos hablar del presupuesto antes de la aprobación del proyecto”, señaló este viernes el concejal socialista Jorge García Monsalve, quien insistió en que su grupo mantiene “una disposición total” a alcanzar “un acuerdo que sea lo mejor para Oviedo”.

El edil asegura que ya ha entregado a la concejala de Economía un documento de prioridades con propuestas en materia de vivienda, políticas sociales, medioambiente, movilidad y zona rural. El objetivo, dijo, es comprobar si el equipo de gobierno está dispuesto a incluir partidas concretas para algunas de estas medidas en las cuentas municipales del próximo ejercicio.

“Queremos ver si es posible que los presupuestos contemplen actuaciones concretas que mejoren la vida de los ovetenses”, subrayó García Monsalve, que destacó entre las iniciativas socialistas la puesta en marcha de un plan municipal de vivienda para crear un parque de alquiler asequible. “Es una de las principales necesidades de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes”, apuntó.

Prioridades con sello socialista

El portavoz socialista enumeró también otras propuestas que su grupo considera esenciales, como un Plan de Inversiones en la Zona Rural, con financiación estable y participación vecinal a través de los distritos, o un Plan Integral de Juventud. “Se trata de llegar a un acuerdo real, medible, con compromisos concretos”, afirmó.

García Monsalve advirtió, no obstante, de que para que la negociación sea efectiva “es necesario hablar antes de que el proyecto de presupuestos llegue a la Junta de Gobierno”. Una vez superado ese trámite, explicó, “el margen de maniobra se reduce mucho, ya que solo cabe la vía de las enmiendas, que son limitadas”.

“El acuerdo es posible”

Pese a la cómoda mayoría del PP en el Pleno, los socialistas consideran que existen puntos de coincidencia con el equipo de Canteli. “El acuerdo es posible. Algunas de nuestras prioridades ya han sido asumidas por el propio gobierno, como la adquisición de los suelos industriales de Loza de San Claudio y El Caleyo para un futuro parque empresarial y tecnológico, o el desarrollo del parque del Este”, recordó el concejal.

Con este gesto, el PSOE pretende marcar perfil propio como oposición constructiva, reivindicando un papel útil en la definición de las cuentas municipales a través del diálogo. “No buscamos protagonismo —concluyó García Monsalve—, sino medidas concretas que beneficien a Oviedo y su zona rural”.