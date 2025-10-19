El Arzobispo bendice en Oviedo las capillas dedicadas a ocho santos del siglo XX: "Nos acompañan en el fragor diario"

«Estamos de enhorabuena por esta inauguración que hacemos de ocho formas de santidad de aquellos que son nuestros amigos y que desde el cielo nos siguen acompañando en el fragor de cada día». El arzobispo, Jesús Sanz Montes remató con estas palabras su homilía en la parroquia de la Sagrada Familia de Ventanielles, donde este domingo bendijo las nuevas capillas dedicadas a Juan Pablo II, al joven Carlo Acutis, a Teresa de Calcuta, al monje Rafael Arnáiz, al fundador del Opus Dei, José María Escrivá, al obispo Manuel González y al pater italiano Pío de Pietrelcina.

«Son santos contemporáneos. Yo, de hecho, he conocido a varios, los he podido tratar, hablar con ellos», detalló el Arzobispo, que recordó su «encuentro» tanto con Juan Pablo II como con la madre Teresa de Calcuta y contó cómo su padre le hablaba del fundador de la prelatura del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer, fallecido en 1975. Del joven, recientemente canonizado, Carlo Acutis, apuntó Sanz Montes que «es un santo que llevaba deportivas, vestía chándal y hacía montañismo», mientras que del hermano san Rafael Arnáiz hizo hincapié en que «estudió aquí en Oviedo y nos resulta bien cercano». De Manuel González, subrayó su papel como «el Obispo de los sagrarios abandonados» y del italiano Pio de Pieltrecina aclaró que la urna reservada para su reliquia está todavía vacía, «espero que por poco tiempo, porque ya está hecha su solicitud».

Asistentes a la misa celebrada el domingo en Ventanielles. / Fernando Rodrí­guez

Cada una de las capillas dedicadas a estos santos actuales cuenta con una reliquia de primer grado, una pequeña biografía y un libro de firmas para las personas que quieran trasladar alguna reflexión, además de un código QR sobre la vida y obra del titular de la capilla.

El Arzobispo definió a estos santos como «maestros que Dios nos pone para recordarnos su enseñanza» y pidió que todos ellos «en este día de la inauguración y bendición de sus capillas puedan tener una intercesión especial por todos y cada uno de nosotros, por vuestros amigos y por vuestras familias». Los santos, abundó Jesús Sanz Montes, «son amigos, porque han tropezado y caído, pero se han sabido levantar para pedir perdón».

El acto de inauguración y bendición de las nuevas capillas de la parroquia de Ventanielles contó con un testigo especial, el vicario del Opus Dei para Asturias y toda la zona norte, Ignacio Aparisi, ya que el párroco titular, llegado hace poco más de un año de Madrid, Jaime Sanz Santacruz, es miembro de la prelatura. Una de las anécdotas de la misa de inauguración y bendición de las ocho capillas se produjo tras el llanto reiterado de un niño presente en la iglesia de Ventanielles. El Arzobispo interrumpió su homilía, brevemente, para decir a los familiares del pequeño que «no molestan a los niños que lloran, los niños que concelebran conmigo; no molestan en absoluto».

Tras la bendición de las capillas, en una ceremonia que llenó el templo, Sanz Montes recibió cartas de unos cuantos niños de Ventanielles que habían acudido a la misa. «Hay incluso un dibujo del Obispo, que ha salido mejorado», agradeció Sanz Montes, quien se comprometió a leer y contestar las misivas así como hacer llegar las respuestas a los pequeños, «a través del párroco». El himno de la Santina y una foto de familia con todos los niños puso el broche a la celebración en la parroquia de la Sagrada Familia.