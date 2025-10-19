La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo

El desembarco de la Universidad Alfonso X el Sabio en el Calatrava supondrá, además un revulsivo para el Cristo y Buenavista una suculenta fuente de ingresos parael Ayuntamiento. Oviedo prevé ingresar un mínimo de 260.000 euros anuales por el arrendamiento de los locales de la planta intermedia del antiguo centro comercial de Buenavista, donde la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) pretende implantar su nuevo campus en la ciudad. El gobierno local tiene ya lista la licitación pública para adjudicar los cerca de 15.000 metros cuadrados de la planta intermedia de la antiguo complejo de tiendas por un máximo de veinte años. Si se cumplen los plazos, el contrato para ceder la planta se firmaría antes de terminar este año.

De cumplirse el calendario, la institución académica podría iniciar las obras de adecuación a inicios de 2026 y comenzar la actividad docente a partir de septiembre del mismo año, según explica el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta.

El expediente, consensuado entre todos los servicios municipales, se ajusta a las previsiones del Plan Especial del Centro Buenavista de 2002, que permite el uso dotacional privado universitario en el complejo diseñado por Santiago Calatrava. Los informes técnicos confirmaron desde el inicio los trámites la compatibilidad urbanística del proyecto, lo que allanó el terreno para que la operación se articulase mediante un arrendamiento regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y la de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El precio del alquiler se ha fijado a partir del informe de valoración elaborado por la arquitecta jefa de Planeamiento en junio de 2024, que establece un valor para los inmuebles de la planta de 4,33 millones de euros. La normativa obliga a fijar una renta mínima equivalente al 6% de ese valor, lo que sitúa el canon de partida en 260.000 euros al año, sin incluir impuestos. No obstante, el importe final podrá incrementarse en función de las ofertas que se presenten en el concurso público.

El contrato prevé que, además del precio del alquiler el arrendatario asuma los costes de adecuación, mantenimiento y consumos de los espacios arrendados, así como los gastos comunes de la planta -3 del complejo.

Desde que a finales del año pasado se conoció el interés de la UAX por instalarse en Asturias, el Ayuntamiento ovetense activó un grupo de trabajo interno para agilizar los trámites y coordinar los informes urbanísticos, patrimoniales y jurídicos necesarios. «Llevamos meses trabajando para que, una vez el Principado autorizara la implantación del centro adscrito, el Ayuntamiento tuviera lista toda la documentación», indican desde las áreas municipales implicadas.

El pasado martes, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó la solicitud de la Universidad Alfonso X el Sabio para crear su primer centro adscrito en la región, paso previo a su desembarco en la capital. Según las previsiones de la institución, el futuro campus del Calatrava podría reunir a más de 3.000 alumnos y profesores, principalmente en titulaciones del ámbito sanitario como Enfermería y Medicina, a las que se sumarán progresivamente otras carreras universitarias.

Con este movimiento, el equipo de gobierno de Alfredo Canteli considera que se demuestra el acierto de su decisión de adquirir el antiguo centro comercial de Buenavista por 1,2 millones de euros tras descontar 3,6 que la propiedad le debía de IBI, pues, de concretarse una adjudicación por 20 años, Oviedo percibiría un mínimo de 5,2 millones de euros solo en concepto de alquiler por una de las tres plantas adquiridas al fondo de inversión suizo Varia en mayo de 2024. Desde el Ayuntamiento se adelanta que ya se están trabajando en proyectos de gran calado para las otras dos plantas de lo que en su día fue la fallida galería comercial del edificio.