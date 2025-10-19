Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nando Agüeros anima al Filarmónica de Oviedo con un concierto en modo vermú

El cantautor cántabro, pregonero del Desarme, obsequió al público con sus grandes éxitos

Nando Agüeros, durante su concierto.

Nando Agüeros, durante su concierto. / Fernando Rodríguez

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Nando Agüeros brindó este domingo en Oviedo su concierto más sabroso y atípico. El pregonero de la fiesta del Desarme se subió a las tablas del Filarmónica para protagonizar un concierto en modo sesión vermú –empezó a las doce y media de la mañana– titulado «Canciones desnudas» con el que se reencontró con un público ovetense con el que asegura tener un apego especial.

El cantautor cántabro regaló al público sus mejores temas, entre los que no faltó «Viento del Norte», introducidos por las historias que hay detrás de los mismos. En la imagen, Agüeros durante su actuación.

