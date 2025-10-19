Nando Agüeros anima al Filarmónica de Oviedo con un concierto en modo vermú

Nando Agüeros brindó este domingo en Oviedo su concierto más sabroso y atípico. El pregonero de la fiesta del Desarme se subió a las tablas del Filarmónica para protagonizar un concierto en modo sesión vermú –empezó a las doce y media de la mañana– titulado «Canciones desnudas» con el que se reencontró con un público ovetense con el que asegura tener un apego especial.

El cantautor cántabro regaló al público sus mejores temas, entre los que no faltó «Viento del Norte», introducidos por las historias que hay detrás de los mismos. En la imagen, Agüeros durante su actuación.