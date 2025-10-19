"Oviedo peleará para que el Desarme sea referente en Europa", proclama Canteli en un multitudinario brindis con sidra en la plaza del Ayuntamiento

Oviedo brindó este domingo de manera masiva por su Fiesta del Desarme, recientemente declarada de Interés Turístico Nacional, con un acto multitudinario celebrado en la plaza del Ayuntamiento coinciendo con el día grande de esta ancestral celebración gastronómica, el 19 de octubre. El alcalde, Alfredo Canteli, que presidió el brindis desde el balcón de la casa consistorial, aseguró durante su intervención que la ciudad seguirá trabajando para conseguir el reconocimiento internacional de esta tradición gastronómica. “Tenemos que ser humildes y trabajar mucho para conseguir que el Desarme sea referencia en toda Europa, pero hay que hacerlo bien, con calma y unión. Estoy seguro de que lo conseguiremos con el apoyo total del Ayuntamiento y de la hostelería”, indicó el regidor, visiblemente satisfecho por haber conseguido de momento el reconocimiento del Gobierno de España.

El evento, uno de los actos centrales de un amplio programa desarrollado hasta el día 26 de este mes, reunió a centenares de vecinos y visitantes, que participaron en un brindis colectivo con 400 botellas de sidra repartidas por la Cofradía del Desarme. El acto, que incluyó una presentación teatralizada con Pepe Mieres encarnando al alcalde de época, concluyó con la interpretación del Himno de Asturias y los vítores de los asistentes: “¡Viva el Desarme, viva Oviedo y viva Asturias!”

Una vez terminado el mismo, Canteli destacó el impacto económico y social de la cita, subrayando que el Desarme “genera consumo, empleo y alegría” en toda la ciudad. “Me hablan de más de 80.000 menús servidos. Es una cifra impresionante y demuestra la fuerza de nuestra hostelería. El Desarme es una fiesta que une y proyecta a Oviedo”, añadió.

Fogones a pleno rendimiento

El cofrade mayor del Desarme, Miguel Ángel de Dios celebró el ambiente que se vive especialmente a lo largo del domingo en los restaurantes de la capital, muchos de ellos con doble turno de servicio. “Es un menú que nos reúne a todos alrededor de una misma mesa, algo muy nuestro. Los cocineros llevan días trabajando en los callos y los garbanzos; es una fiesta que huele a tradición y a orgullo ovetense”, señaló, subrayando el hecho de que la celebración cada vez dura más días. "Hay restaurantes que empezaron días antes del 16 y otros que tienen reservas para más allá del último día de las jornadas", indicó. De Dios recordó que el reconocimiento nacional logrado este año “es solo el primer paso” hacia la meta internacional. “Tenemos seis años para seguir cumpliendo los requisitos y mantener la calidad que nos ha traído hasta aquí”, indicó.

“El menú más antiguo de España”

El presidente de la patronal hostelera Otea, José Luis Álvarez Almeida reivindicó el valor histórico y la autenticidad del menú, que data de 1836. “Es el menú más antiguo de España y se sigue haciendo igual, con respeto y autenticidad. No es cocina rápida ni moderna: son seis días de trabajo, de tradición y de historia”, recordó, dedicando el éxito a los cocineros y cocineras “que mantienen viva la esencia del Desarme”.

El menú —garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche— volverá a llenar este domingo los restaurantes y a reafirmar el orgullo ovetense, después de un brindis de historia, sabor y unión que marca un nuevo paso en el camino hacia el reconocimiento internacional de la fiesta más sabrosa de Asturias.