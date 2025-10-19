Vox acusa a Canteli de "mirar para otro lado" ante la proliferación de pisos de prostitución en Oviedo

Vox denunció este sábado en Oviedo la "inacción" del gobierno local de Alfredo Canteli tras conocerse la operación policial que ha desarticulado una red criminal que explotaba sexualmente a ocho mujeres en pisos clandestinos de la ciudad. La concejala Sonsoles Peralta recordó que ahora vuelven a denunciar lo que ya advirtieron en enero que es que "Oviedo tiene un grave problema de prostitución y redes de trata, que se están asentando en pisos repartidos por toda la ciudad ante la pasividad del equipo de gobierno del Partido Popular".

"En la Comisión de Seguridad de hace meses, cuando desde Vox Oviedo exigimos información sobre el número de pisos vinculados a la prostitución en la ciudad y las medidas adoptadas para combatir estas mafias, el gobierno local del PP se limitó a escudarse en que: no es competencia municipal y que su labor se limita a colaborar con otras administraciones. Hoy comprobamos que su 'colaboración' ha sido inexistente, insuficiente o directamente propaganda", afirma Peralta.

Así, el grupo municipal de Vox lamenta que mientras el PP mira para otro lado y se lava las manos, mafias internacionales de trata de mujeres han operado con total impunidad en la ciudad.

"Esta operación demuestra exactamente lo que ya denunciamos: Oviedo concentra un porcentaje alarmante de prostitución en Asturias y la mayoría se ejerce en pisos particulares, fuera de todo control", dijo la edil.

Ante esta situación Vox exige un informe público y detallado del equipo de gobierno sobre el número de pisos vinculados a prostitución y su ubicación aproximada por barrios; la comparecencia inmediata de la concejal de Seguridad para explicar qué ha hecho -o qué no ha hecho- el Ayuntamiento para prevenir esta situación y reforzar los Servicios Sociales y la protección a mujeres víctimas de trata, con recursos reales, no con discursos vacíos.

"Oviedo no puede convertirse en un santuario para las mafias de explotación sexual mientras el gobierno municipal se esconde en excusas competenciales. La seguridad, la dignidad de las mujeres y la lucha contra el crimen organizado sí son competencia municipal cuando hay voluntad política. Y lo que falta en este Ayuntamiento es precisamente eso: voluntad para proteger a los ovetenses frente al crimen y la degradación social. Desde Vox lo decimos alto y claro: o se actúa ya o las redes de trata seguirán creciendo al amparo de la dejación del PP", concluyó Peralta.