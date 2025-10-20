Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, cerrada por obras

La reforma de centro social permitirá ampliar la sala de estudios del barrio

Canteli y varios técnicos y concejales durante una visita al centro social del Naranco.

Lucas Blanco

El Ayuntamiento de Oviedo anunció este lunes en su página web que la biblioteca de Ciudad Naranco permanecerá cerrada «hasta nuevo aviso» a partir de hoy debido a las obras que se van a acometer en el centro social del barrio para mejorar las instalaciones.

Los trabajos previstos, a cargo de un taller de empleo, permitirán crear una gran sala de estudio y renovar el sistema de ventilación.

