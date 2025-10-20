La biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, cerrada por obras
La reforma de centro social permitirá ampliar la sala de estudios del barrio
El Ayuntamiento de Oviedo anunció este lunes en su página web que la biblioteca de Ciudad Naranco permanecerá cerrada «hasta nuevo aviso» a partir de hoy debido a las obras que se van a acometer en el centro social del barrio para mejorar las instalaciones.
Los trabajos previstos, a cargo de un taller de empleo, permitirán crear una gran sala de estudio y renovar el sistema de ventilación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe