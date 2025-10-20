Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La concejalía de Edificios de Oviedo repara uno de los gimnasios del colegio Gesta

Las obras en el gimnasio del colegio Gesta.

Las obras en el gimnasio del colegio Gesta.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La concejalía de Edificios y Patrimonio ha asumido la reparación del pavimento de uno de los gimnasios del colegio Gesta afectado por las filtraciones de agua de la cubierta, recientemente reparada por el Principado.

Los trabajos consisten en sustituir el parqué, el barnizado y pintura de los revestimientos, además de aplicar un tratamiento frente a la carcoma. En la imagen, el gimnasio durante los trabajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
  2. Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
  3. Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
  4. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  5. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
  8. Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe

Eduardo Mendoza, premio "Princesa" de las Letras, con sus lectores en Oviedo: “No hay mejor trabajo que escribir, siempre que luego alguien lo compre, claro”

Eduardo Mendoza, premio "Princesa" de las Letras, con sus lectores en Oviedo: “No hay mejor trabajo que escribir, siempre que luego alguien lo compre, claro”

El prestigioso neurólogo en Estados Unidos que quiso "ser quinqui del Vallobín", pero tuvo "mala suerte"

El prestigioso neurólogo en Estados Unidos que quiso "ser quinqui del Vallobín", pero tuvo "mala suerte"

La biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, cerrada por obras

La biblioteca de Ciudad Naranco, en Oviedo, cerrada por obras

La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

Los fans de Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, llenan el Calatrava: "Nadie se lo merecía más que él"

Los fans de Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, llenan el Calatrava: "Nadie se lo merecía más que él"

La concejalía de Edificios de Oviedo repara uno de los gimnasios del colegio Gesta

La concejalía de Edificios de Oviedo repara uno de los gimnasios del colegio Gesta

Mary-Claire King, premio "Princesa" de Investigación: "Angelina Jolie fue valiente al quitarse las mamas y los ovarios; miles de mujeres están vivas gracias a ella"

Mary-Claire King, premio "Princesa" de Investigación: "Angelina Jolie fue valiente al quitarse las mamas y los ovarios; miles de mujeres están vivas gracias a ella"

Antonio Saborit, "Princesa de Asturias" de la Concordia: "La viruela fue más letal que la pólvora: el continente americano necesitó tres siglos para recuperar la cifra de pobladores que tenía a principios del siglo XVI"

Antonio Saborit, "Princesa de Asturias" de la Concordia: "La viruela fue más letal que la pólvora: el continente americano necesitó tres siglos para recuperar la cifra de pobladores que tenía a principios del siglo XVI"
Tracking Pixel Contents