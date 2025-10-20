La concejalía de Edificios de Oviedo repara uno de los gimnasios del colegio Gesta

La concejalía de Edificios y Patrimonio ha asumido la reparación del pavimento de uno de los gimnasios del colegio Gesta afectado por las filtraciones de agua de la cubierta, recientemente reparada por el Principado.

Los trabajos consisten en sustituir el parqué, el barnizado y pintura de los revestimientos, además de aplicar un tratamiento frente a la carcoma. En la imagen, el gimnasio durante los trabajos.