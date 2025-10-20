Educación compra mobiliario para el salón de actos del IES La Florida, abierto el pasado curso

La Consejería de Educación comprará mobiliario para los salones de actos y los laboratorios de Química y de Ciencias de los dos últimos Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) puestos en marcha en Oviedo, los de La Florida y Margarita Salas. Este último fue inaugurado hace más de mes y medio mientras que el centro de La Florida lleva más de un curso en funcionamiento.

El Principado destinará 70.693 euros para el equipamiento de los salones de actos de los dos institutos. A esta cuantía se suma los 72.583 euros para el mobiliario de los cuatro laboratorios. En total, la inversión de los dos contratos alcanza los 143.276 euros.

Para el salón de actos del IES La Florida se comprarán 143 butacas abatibles. El centro de La Corredoria, el segundo del barrio, recibirá 180 asientos. En este se habían colocado puffs, que serán sustituidos por las butacas abatibles. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de 60 días para su entrega y colocación.

El equipamiento que se suministrará para los cuatro laboratorios incluye mesas, vitrinas y módulos de fregadero. El plazo para entregar e instalar todo el material es el mismo, de 60 días.

Los institutos Margarita Salas y La Florida son los dos últimos centros educativos que se pusieron en marcha en Oviedo. El centro de La Corredoria, el de mayores dimensiones de Asturias, fue el último en inaugurarse. Costó 18 millones de euros y tardó en ejecutarse dos años. En su primer curso se pusieron en marcha los seis cursos, los cuatro de ESO y dos de Bachillerato.

Esta apertura integral fue debida a la saturación que sufría el único IES del barrio, que ya se ha solucionado. En La Florida, en cambio, la puesta en marcha es progresiva. Se inició en el curso 2024/2025 con dos cursos, 1.º de ESO y 1.º de Bachillerato. Desde septiembre oferta otros dos y su apertura total concluirá en 2027-2028. El edificio tiene capacidad para acoger a 480 alumnos.

Los dos IES se han diseñado en base a nuevas metodologías activas. En el IES de La Florida los sindicatos reclamaron a lo largo del curso pasado el arreglo de varias deficiencias en el edificio.

Trabajos en el Alfonso II

El Consejo de Gobierno acordó un gasto de 880.978 euros y la contratación de las obras de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del IES Alfonso II. La actuación, que tiene un plazo de ejecución de seis meses, se acometerá este año y el próximo. La financiación proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Entre las obras se actuará en las cubiertas, sustituyendo la del edificio principal y aislando la de la otra construcción y se colocará un ascensor. n