Cuando el embarazo no llega

La esterilidad o infertilidad es un trastorno del aparato reproductor tanto masculino como femenino.La incapacidad para lograr el embarazo en relaciones normales sin protección a partir de los 12 meses y teniendo en cuenta la edad de la pareja induce a recurrir a estudio para descubrir las causas que con frecuencia nos indicaran el motivo de esta infertilidad. Según el urólogo Alberto Sánchez Trilla, se recomienda comenzar por el varón «ya que es mas fácil su diagnostico».

En el aparato reproductor masculino las causas de la esterilidad, según señala, puede deberse a :

–Una obstrucción del aparato reproductor con disfunción en la eyaculación del semen, como los conductos eyaculadores y la vesículas seminales, por lo general debido a lesiones e infecciones del aparato genital.

–Trastornos hormonales que causan desequilibrios de las concentraciones de las hormonas secretadas por la hipófisis, hipotálamo o los testículos que regulan la producción de los espermatozoides. Por ejemplo la elevación de la prolactina produce disfunción eréctil.

–La insuficiencia testicular (falta de producción de espermatozoides) debida a un varicocele o a un tratamiento farmacológico (quimioterapia) que altera las células productoras de estos.

–Deficiencias en la función o calidad del esperma, por ejemplo el uso de esteroides anabolizantes.

–Factores ambientales ligados al régimen de vida como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol , la obesidad, pueden alterar la fertilidad.

Si se solucionan los problemas de esterilidad, comenta, «también se pueden atenuar las desigualdades por razón de genero». La esterilidad puede afectar tanto a mujeres como a hombres, se considera con mayor frecuencia la esterilidad en la mujer «ya que el varón ve con mas prioridad un problema femenino por ideas arcaicas a lo largo de la historia y acepta de peor grado que pueda ser problema de uno u otro indistintamente», destaca, además de recalcar que es importante «tener en cuenta las repercusiones sociales negativas en la vida de las parejas afectadas, y en particular en las mujeres, que con frecuencia sufren consecuencias como conductas violentas, divorcios, rechazo social y baja autoestima. Mi larga experiencia profesional me proporciona conocimiento de ello».