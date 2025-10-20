El emblemático edificio de Oviedo que se convierte en un gran plató para rodar una película con la participación de Netflix
El largometraje está protagonizado por el actor asturiano Carlos Gutiérrez, que ya se dejó ver esta mañana por las calles del Antiguo
El corazón de Oviedo se convierte desde este lunes en un gran escenario de cine. Desde primeras horas de la mañana, el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo vivía una actividad poco habitual: focos, cables, técnicos y figurantes ocupaban el claustro y las galerías del inmueble para el rodaje de la película “El profesor”, protagonizada por el actor Javier Gutiérrez, uno de los rostros más reconocidos del cine español y orgulloso asturiano de nacimiento.
El intérprete, ganador de dos Premios Goya y conocido por títulos como La isla mínima, Campeones o la serie Estoy vivo, encabeza el reparto del nuevo largometraje del guionista y director Daniel Castro, en una producción de Gonita, 4Cats, Una nueva comedia AIE y Atresmedia Cine, con la participación de Netflix. La cinta, que llegará a los cines el próximo año de la mano de A Contracorriente Films, narra la historia de Carlos, un profesor universitario que se enamora por internet de una joven modelo colombiana treinta años menor. Una relación virtual que le llevará a cruzar los límites de la realidad, en una historia inspirada en hechos reales.
En el patio interior del Edificio Histórico, las escenas de la mañana recordaban más a un rodaje madrileño que a un lunes lectivo en Oviedo. Operarios montaban decorados, los focos iluminaban los arcos y decenas de figurantes esperaban sentados en el suelo bajo las arcadas, aguardando su turno para entrar en acción. “Cada diez minutos van llamando a distintos grupos”, comentaban algunos mientras repasaban sus guiones improvisados.
La jornada transcurría entre idas y venidas del equipo técnico y el ir y venir de camiones de producción estacionados en las inmediaciones. Uno de ellos, del catering La Allandesa, preparaba comida para el equipo.
El rodaje de “El profesor” llega apenas unas semanas después del multitudinario casting celebrado en el Museo Arqueológico de Asturias, donde cientos de ovetenses probaron suerte para participar como figurantes.
Con el corazón del casco histórico convertido en plató, Oviedo vuelve a sonar como localización cinematográfica, siguiendo la estela de otras producciones recientes que han encontrado en sus calles el escenario perfecto.
