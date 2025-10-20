La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

Cuando hace ocho años, la estadounidense Erika Andersen decidió aprender español no podía imaginar que esa resolución haría que encontrase en Oviedo su «lugar en el mundo», comprase un piso y se trasladase. Fue en 2017, cuando Andersen, que aunque es natural de Nebraska residía en Nueva York, escribía el segundo de sus seis libros, cuando creyó que era hora de enfrentarse a «un reto exigente». Y ese era estudiar castellano.

Inmersa ya en su nueva afición, su marido, Patrick Clancy, le propuso trasladarse a España para pasar las vacaciones y «practicar» el idioma que estaba aprendiendo online. A Andersen, que en los años 90 fundó una empresa de consultoría enfocada a la formación de líderes, no le atraía el sur del país «porque es demasiado caluroso y turístico».

Y en ese proceso de búsqueda de un lugar para pasar unos días se encontró con dos artículos sobre Asturias. «Vi la costa verde y leí sobre su historia», apunta. Y en 2017 se alojaron cerca de Villaviciosa. «En dos días mi marido y yo nos enamoramos de Asturias, de su gente, de su gastronomía, del paisaje y la cultura», explica Andersen, de 73 años.

Dos años después alquilaron una casa cerca de Ribadesella e invitaron a su familia. La pandemia hizo que Erika Andersen no pudiese volver hasta finales de 2021. Era finales de diciembre, Navidad, y se alojaron en Oviedo, en la plaza de la Constitución. «Desde la vivienda se veía un espectáculo de luces proyectado en la iglesia y alrededor estaba todo ello de familias. Entonces mi marido y yo decidimos que nos veníamos a Oviedo», comenta.

Y compraron un piso en el verano de 2022 pensando en quedarse tres o cuatro meses al año. Pero tras trasladarse se dieron cuenta de que querían «quedarse más tiempo».

Adquirieron un piso de mayores dimensiones, en el que viven la mayor parte del año, y vendieron su casa de Nueva York. «Cada vez que vamos, unas tres veces al año, alquilamos una vivienda», señala Andersen, que lleva dos años y medio residiendo en Oviedo con su esposo.

Oviedo es, subraya la escritora, «una ciudad limpia, segura y tranquila». «Es un sitio muy acogedor, con muchas actividades culturales», indica, destacando que se ha encontrado en Asturias con una sociedad «colaborativa» y con un sentido del humor «sarcástico» que le gusta. Su inmersión en la cultura asturiana es tal que llegó a apuntarse en un curso de la Universidad popular sobre mitos y leyendas regionales.

Andersen trabaja desde Oviedo. Es nómada digital. Junto a su labor en la empresa de consultoría y entrenamiento de liderazgo que fundó escribe artículos y libros y hace podcast. «Lo peor son las horas de diferencias con Estados Unidos», relata.

Traducción

Ha publicado, en inglés, seis libros de liderazgo, aprendizaje y cambio. «La nueva vejez. Construyendo tu mejor vida para el futuro» es el título del último, publicado en junio, que Erika Andersen pretende traducir al español. «En unos meses empezaré con ello», indica. El nivel de conocimiento del castellano le permite ser ella misma la que realice la traducción.

Es uno de los proyectos que tiene por delante la escritora estadounidense, que destaca la «maravillosa acogida» de la que es su tierra de adopción desde hace dos años y medio. La única pega que ponen Andersen y su marido es que sus hijos y sus nietos están lejos y no los ven tanto como quieren. Aunque la tecnología actual ayuda a estar más conectados.

Asturias es, remarca, «un buen lugar para teletrabajar». En uno de sus libros la coach de liderazgo habla de los cambios de mentalidad y cómo difundirlos en una organización. «Cuando una persona es mayor los cambios pueden ser más difíciles de realizar y mi objetivo es que sea más fácil hacerlos», indica sobre su última publicación.