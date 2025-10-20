Marlena preparan un gran concierto en Oviedo para la primavera de 2026
Ana Legazpi y Carolina Moyano visitarán la capital asturiana en el marco de una gira por nueve ciudades españolas
Marlena, el dúo integrado por Ana Legazpi y Carolina Moyano actuará en Oviedo la próxima primavera. Ambas pasarán por el Principado en el marco de una gira por nueve ciudades españolas en una nueva edición de la iniciativa musical impulsada por Mahou Cinco Estrellas. La gira hará parada en Oviedo el próximo 28 de marzo, en la Sala Tribeca , donde los artistas presentarán su nuevo EP, previsto para el 14 de noviembre. Las entradas para todas las fechas ya están disponibles.
Marlena toma el relevo de Siloé, Ultraligera y Repion, protagonistas de las giras Vibra Mahou de 2025, reafirmando el compromiso de la plataforma con la música en directo y las salas del circuito nacional.
El anuncio se produjo el pasado 25 de septiembre en La Riviera (Madrid), durante un concierto de Siloé, cuando Marlena sorprendió al público al subir al escenario y compartir con la banda uno de sus temas, revelando su participación en la edición de 2026.
Con temas como 'Red flags', 'Bailamorena' o 'Me sabe mal', el dúo presentará una gira que promete ofrecer su directo más renovado y conectará con su público a través de nuevas canciones.
