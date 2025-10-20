Nace "Pan y Roses", primer festival de literatura social en Asturias

La Agenda 2030, asociaciones cívicas, editoriales que trabajan desde la resistencia y la Universidad de Oviedo se han unido para poner en marcha un nuevo festival literario que pretende difundir los varloes de sostenibilidad social, ambiental y económica, la democracia, la justicia social, la igualdad, el feminismo, la inclusividad, la diversidad, la ecología y la asturianía. No es poco, pero la intención ya tiene nombre y programa. "Pan y Roses" reunirá a más de una veintena de autores (también a músicos y con talleres infantiles) entre el 1 y el 2 de noviembre.

La pretensión, dicen los organizadores, convertir el programa en "un referente de la cultura fecha con ciñu y procuru".

En la nómina de invitados destacan nombres de escritores como Isaac Rosa, Elvira Navarro y Brenda Navarro. También se presentará la novela del palestino Basim Khandaqji "Una máscara del color del cielo". El libro ganó en 2024 el International Prize for Arabic Fiction, considerado el "Booker" árabe y la organización está tratando de que el autor esté en Oviedo, después deque haya sido uno de los liberados, esta semana pasada, en el intercambio de prisioneros con Israel.

El programa arrancará el miércoles 29 de octubre en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo con una charla entre el periodista Enric Juliana y el profesor Enrique del Teso, pero el grueso del festival se desarrollará los días 1 y 2 de noviembre en el espacio del Kuivi, en Oviedo, en Ciudad Naranco. Habrá encuentros entre periodistas como el que sentará a Jesús Cintora con Xuan Cándano, la presentación de los autores ya citados, un diálogo entre el Álvaro García Linera (ex vicepresidente de Bolivia) y Juan Ponte (director de la Axenda 2030 en Asturias), conciertos de Melanie Moers y "Antón Menchaca", cuentacuentos y una comida popular.