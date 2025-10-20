Así es la piedra con la que se construyó Oviedo y que aspira a ser Patrimonio Mundial: "Es única"

Las rocas con las que se construyeron algunos de los edificios más emblemáticos de la capital asturiana podrían alcanzar una distinción internacional. Expertos del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo y de la empresa GEA Asesoría Geológica han estudiado las características de las piedras que conforman el ‘Oviedo histórico’, su resistencia al paso del tiempo y los tratamientos necesarios para su conservación.

La investigación analiza la composición de las principales rocas empleadas en construcciones como la Catedral de San Salvador, las iglesias prerrománicas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, o el palacio de Valdecarzana-Heredia, con el objetivo de favorecer su preservación.

Según explica el profesor del Departamento de Geología Víctor Cárdenes Van den Eynde, el siguiente paso será proponer la piedra de Oviedo como Piedra de Patrimonio Mundial, una distinción otorgada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) a las rocas empleadas en edificios representativos de la humanidad, como el Taj Mahal en India o el Vaticano en Roma.

El ‘Oviedo histórico’ está construido principalmente con caliza de Piedramuelle, de tonos amarillos o rojizos, y dolomía de Laspra, de color gris claro. Ambas son rocas carbonatadas con propiedades estéticas singulares, aunque susceptibles de alteraciones con el paso del tiempo. A cambio, presentan una gran facilidad de trabajo, tanto desde el punto de vista arquitectónico como artístico, lo que permitió obtener formas y volúmenes característicos en los monumentos ovetenses.