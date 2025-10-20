Tribeca Live arranca temporada con “Parquesvr” y una avalancha de conciertos hasta la primavera
La sala ovetense, referente en el circuito nacional, reúne en su cartel a artistas como "La Bien Querida", Carlos Ares, Marlena, Pedro Pastor o "Alberto & García"
La sala Tribeca Live de Oviedo reanuda su actividad esta semana con “Parquesvr”, la banda madrileña más divertida y punki del indie actual. Su concierto, el viernes 25 de octubre, marcará el inicio de una temporada que se extenderá hasta la próxima primavera con una programación intensa y variada, en la que figuran nombres destacados de la escena nacional y grupos emergentes de diferentes estilos.
Ubicada en pleno corazón de Oviedo, Tribeca Live mantiene viva una historia de más de tres décadas como espacio de referencia para la música en directo. Bajo distintos nombres —primero El Antiguo, después Tribeca y, desde 2019, con su actual identidad—, el local ha acogido centenares de actuaciones que forman parte de la memoria musical de la ciudad, con hitos como los conciertos de “Green Day” en 1994 o Fito & Fitipaldis en 1999.
Desde su reapertura, la sala ha colgado en numerosas ocasiones el cartel de entradas agotadas con artistas como Andrés Suárez, Ángel Stanich, Barón Rojo, Marlon, Quique González, Ramoncín, Saratoga o “Sexy Zebras”, además de impulsar eventos solidarios y homenajes con gran respaldo del público, como "Canciones para Samu" o "Siempre Toyos".
Tras el arranque con “Parquesvr”, noviembre se presenta como el mes más intenso del calendario, con más de media docena de actuaciones. Por el escenario pasarán “De Fem” (día 6), La Bien Querida (8), Ángel Stanich (14), Nat Simons y Aurora Beltrán (15), “Viva Belgrado” (17), “Malmö 040” (20), Carlos Ares —cuyo concierto agotó las entradas hace meses— (21), Paul Alone (22) y “Avalanch” (29).
Diciembre llegará con Coti (día 6), seguido de “Third Floor” (26), “Los Estanques” y El Canijo de Jeréz (27) y “Puño Dragón” (28), para cerrar el año con una despedida a ritmo de rock, pop y mestizaje.
El nuevo año traerá el directo de “Real Straits” (2 de enero), “Sinestesia” (17) y “Angelus Apatrida” (23). En febrero, los protagonistas serán “Besmaya” (día 7), Mafalda Cardenal (14) y “Adventus” (28). Marzo se teñirá de sonidos potentes y melódicos con “Koma” (6), “Hey Kid” (7), “Atzur” (21) y Marlena (28). La programación de primavera se cerrará con Alberto & García (18 de abril) y Pedro Pastor (30).
Además, Tribeca Live forma parte de ACCES, la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas Privadas de Música en Vivo, y participa estos días en su 20º congreso nacional, que se celebra en Murcia junto a las principales salas de conciertos de España.
Próximos conciertos en Tribeca Live
OCTUBRE
25 – “Parquesvr”
NOVIEMBRE
6 – “De Fem”
8 – La Bien Querida
14 – Ángel Stanich
15 – Nat Simons + Aurora Beltrán
17 – “Viva Belgrado”
20 – “Malmö 040”
21 – Carlos Ares (entradas agotadas)
22 – Paul Alone
29 – “Avalanch”
DICIEMBRE
6 – Coti
26 – “Third Floor”
27 – “Los Estanques” + El Canijo de Jeréz
28 – “Puño Dragón”
ENERO 2026
2 – “Real Straits”
17 – “Sinestesia”
23 – “Angelus Apatrida”
FEBRERO 2026
7 – “Besmaya”
14 – Mafalda Cardenal
28 – “Adventus”
MARZO 2026
6 – “Koma”
7 – “Hey Kid”
21 – “Atzur”
28 – Marlena
ABRIL 2026
18 – Alberto & García
30 – Pedro Pastor
