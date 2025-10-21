El bulo sobre un colegio católico de Oviedo que corre como la pólvora: no, no han pedido a los padres que eviten bocadillos con carne de cerdo

Un bulo. En los grupos de WhatsApp de padres y en las redes sociales corre como la pólvora en las últimas horas una supuesta circular informativa del colegio La Inmaculada (Las Claretianas) en el que se pide a las familias que eviten hacer los bocadillos con "alimentos que contengan carne de cerdo o derivados". "Estamos convencidos de que este pequeño gesto ayudará a crear un entorno más inclusivo, armónico y enriquecedor para todos nuestros alumnos". Hay que recordar que el Corán, el libro sagrado del islam, menciona que el cerdo está prohibido entre los fieles.

Un membrete casi ilegible

La circular informativa está encabezada por el membrete del centro, aunque no se puede leer con mucha claridad porque la imagen ha sido copiada y pegada y, después, estirada. A continuación, aparece la dirección del colegio y su número de teléfono. Unos datos que coinciden con los de la escuela de Pumarín.

La falsa circular informativa. / LNE

El texto

El texto está formado por un solo párrafo que en el que, supuestamente, la dirección del centro explica que trabaja cada día para "que la convivencia, el respeto y la empatía sean valores presentes en toda la comunidad educativa". "Con motivo de la presencia de familias pertenecientes a la comunidad musulmana y, como muestra de respeto y acercamiento a su cultura, solicitamos que, en la medida de lo posible, evitamos que los niños traigan los alimentos que contengan carne de cerdo o derivados en sus almuerzos y meriendas".

Acaban agradeciendo "de antemano su colaboración y el compromiso compartido con sus valores" y la firma se la atribuyen a la dirección del centro. Fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA califican esta circular como un bulo.