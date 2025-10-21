Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento renuevan un convenio de apoyo a los emprendedores

El órgano cameral recibe una subvención de 125.000 euros para apoyar la actividad comercial y empresarial en la ciudad

La concejal de Comercio, Leticia González, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, en la firma del convenio

Juan A. Ardura

Oviedo

La Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento han renovado este martes un convenio de colaboración de apoyo al emprendimiento, el proyecto “Oviedo Emprende” 2026. El objetivo de esta iniciativa, que se remonta al año 2013, es impulsar el espíritu emprendedor y dinamizar la actividad económica en Oviedo. El acuerdo ha sido firmado por la concejala de Economía, Leticia González y por el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, en el edificio consistorial. La Cámara recibe mediante dicho convenio una subvención de 125.000 euros para desarrollar actividades en el espacio municipal del Talud de la Ería.

La Cámara de Comercio local se compromete a través de este convenio "a ser una institución útil tanto" al emprendimiento, "tanto para las empresas ya existentes como para las que están por venir". El objetivo del ente cameral "es incrementar la base empresarial así como la actividad económica" en Oviedo y Asturias.

La colaboración público-privada, eje fundamental

La Cámara de Comercio de Oviedo defiende que este convenio "representa un ejemplo claro de colaboración público-privada, una línea básica en el espíritu de actuación de la Cámara". La institución ofrece su "mano tendida hacia las administraciones públicas, actuando con lealtad, diálogo y asesoramiento, en un modelo que refuerza la alianza entre el sector público y el privado para el beneficio del desarrollo económico regional".

