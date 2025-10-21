Canteli reivindica el "gran trabajo sin alaracas" realizado por su gobierno en la zona rural de Oviedo

«Estamos trabajando sin grandes alaracas, pero quienes hablan de abandono deberían ver el sentir de los vecinos». Con esa frase, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, reivindicó este lunes en La Mortera el esfuerzo municipal por mejorar los pueblos del concejo a través del Plan de Empleo 2025, una iniciativa que ha permitido recuperar más de veinte caminos y sendas rurales y dar una oportunidad laboral a 38 personas.

El regidor, acompañado por la concejala de Economía, Leticia González, y el concejal delegado de Servicios Básicos, Daniel Tarrio, recorrió varias de las actuaciones incluidas en el Proyecto de Recuperación y Limpieza de Caminos Rurales, entre ellas los caminos de La Fócara y el que bordea el Castro de Castiello, donde pudo comprobar el resultado de los trabajos de desbroce, poda, limpieza de márgenes y recuperación de trazados históricos.

El programa, integrado en los Itinerarios de Activación en el Ámbito Local, combina la contratación temporal con formación y orientación laboral para facilitar la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al empleo. Entre los 38 participantes figuran una directora, un ingeniero, un capataz, dos administrativas, diez oficiales y veintitrés peones, que desde el inicio del plan han actuado en distintos puntos del concejo.

Canteli recordó que la mejora de la zona rural ha sido «una de las prioridades desde 2019». «Estaba muy abandonada y hemos hecho muchas actuaciones, aunque aún faltan más. Hoy estamos en La Mortera con los vecinos, que son los mejores termómetros de lo que se está haciendo, y están encantados con los resultados del plan», apuntó el alcalde, quien aprovechó para pedir «que quienes critican el abandono rural valoren lo que se está haciendo».

El entusiasmo vecinal le dio la razón. «La recuperación de los caminos ha sido algo espectacular y único. En el tiempo que llevo aquí, nada había quedado tan bien. Un diez», aseguró Jorge Menéndez, portavoz de la asociación de vecinos de La Mortera, visiblemente satisfecho. «Esto servirá para hacer rutas. Hay mucho que ver: El Escobín, el pico más alto de Oviedo, o las fuentes antiguas que se van a recuperar. La zona quedará perfecta para el senderismo», añadió.

Además de mejorar el entorno natural, el plan busca fortalecer el arraigo y dar vida a las parroquias del concejo, muchas de las cuales, según los vecinos, llevaban décadas sin una actuación de este tipo. 2Antes teníamos caminos cerrados, llenos de maleza, y ahora da gusto caminar por ellos», comentaban algunos residentes, que aprovecharon la visita del regidor para agradecer al Ayuntamiento su implicación en el proyecto.

El Plan de Empleo 2025, cofinanciado por el SEPE, el SEPEPA, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Ayuntamiento de Oviedo, cuenta con un presupuesto total de 1,2 millones de euros, de los que 1,08 millones proceden de la subvención autonómica y 142.000 euros son aportación municipal.

El proyecto ha permitido actuar en zonas como Tudela Agüeria-Anieves, La Mortera-Castiello, La Mortera-Escobadielles y La Mortera-Cueva y Piañu, entre otras. Las próximas intervenciones incluirán el desbroce y limpieza de los caminos de Puerto Ferredal-Cantayu, Udrion Villarin-Monte y Udrion El Picayo-Siones.

Además de recuperar viejos trazados y sendas mineras, el plan busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural vinculado a las rutas tradicionales del municipio, como los caminos sacramentales o los accesos a antiguas explotaciones mineras. En La Mortera, al menos, la meta parece cumplida. «No podemos estar más satisfechos», resumió Menéndez, mientras los trabajadores del plan continuaban despejando maleza entre prados y castaños centenarios. n