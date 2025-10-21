Desarme a 2.346 kilómetros y con un rey Pelayo de anfitrión

Domingo, 19 de octubre. Reunión de amigos para charlar y compartir alrededor del menú del Desarme. Hasta ahí nada extraordinario, que no hicieran miles de ovetenses el día grande de la fiesta declarada este año, por primera vez, de interés turístico nacional. Pero el encuentro llama la atención porque tuvo lugar nada menos que a 2.346 kilómetros de Oviedo, en Fuerteventura, donde se dio cita el grupo «Folixa», compuesto por asturianos residentes en la isla canaria para dar buena cuenta de los garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche. De anfitrión nada menos que un rey Pelayo y una reina Gaudiosa, que entregaron el premio «folixero del año 2025» a uno de los componentes del animoso grupo, Isaac Fernández Tresguerres.

Por partes, la treintena amplia de asturianos en Fuerteventura se reunió en el restaurante La Jaira de la capital majorera, que cocinó el menú «en exclusividad para nosotros» , según comenta José Manuel Alonso, uno de los promotores de la iniciativa, que atesora ya 12 años desde su primera cita para honrar el menú por excelencia del otoño ovetense: «Llevamos haciendo el Desarme en Fuerteventura desde 2013», especifica Alonso.

A la llegada un vermuteo con algo de tertulia para después sentarse en torno a una gran mesa, de ovetensismo y asturianía en grandes dosis, para degustar el menú. «Todo hay que decirlo, alguno prefirió otra opción», reconoce José Manuel Alonso, quien dio vida al rey Pelayo, que junto a la reina Gaudiosa, presidió el jurado que tras pormenorizada deliberación entregó el galardón de folixero del año a uno de los asturianos residentes en Fuerteventura, consistente en un pergamino donde se acreditan los méritos de Isaac Fernández Tresguerres. «Aunque lleva viviendo más de media vida en estas tierras canarias, no perdió ni un ápice de su asturianía, divulgándola y defendiéndola. Porque siempre acompaña al grupo Folixa en todos sus eventos con amabilidad, simpatía y ese lenguaje irónico, tan típico asturiano, y porque la le tocaba», recogía el escrito, recibido con satisfacción en una amena sobremesa.

La celebración del Desarme se ha convertido en los últimos años en una cita ineludible para la comunidad asturiana en Fuerteventura, hasta el punto que antes el grupo «Folixa» entregaba su premio anual coincidiendo con el día de Asturias, el 8 de septiembre, pero ahora lo hace en el encuentro del menú ovetense, en el mes de octubre. Los asturianos de la isla canaria celebraron por todo lo alto una fiesta que ya es de interés turístico nacional.