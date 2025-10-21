El edifico ubicado en el pleno Oviedo Antiguo que sale a subasta: el precio supera los 100.000 euros

El edificio de la calle San Antonio ubicado a la altura del numero 18 y que hace esquina con Mon– sale a subasta por 103.716 euros a través del portal Escrapalia Inmuebles. El Ayuntamiento se interesó hace un tiempo por este emblemático inmueble y que desde hace cuatro años se encuentra andamiado después de desplomarse parte de la fachada. Entre los planes de que se barajó estaba la creación de una nueva oficina de turismo de titularidad municipal y la oficina de vivienda a la que se ha realizado hueco en el Ayuntamiento a través de la entrada de la calle Cimadevilla.

Esta idea fue descartada. La propuesta era adquirir el edificio a través de una dación en pago con los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística. Sin embargo, era imposible cumplir los plazos dados por el Principado. Fue entonces, cuando se optó por destinar esta ayuda a la conversión del bosque del Fulminato en un jardín botánico y la construcción de una senda ciclable del Río Nora. Ambas actuaciones ya están avanzadas, destacaron fuentes municipales.

Un edificio construido en 1880

El edificio fue construido en 1880 y, en la actualidad, se encuentra en un estado de ruina. Consta de una superficie construida de 193 metros cuadrados y tiene un piso a pie de calle más otras cuatro alturas y la bohardilla. El valor de tasación es de 172.860 euros y los interesados –por el momento, ninguno– deberán entregar un depósito de garantía de 26.000 euros. Además, el valor del IBI es de 484,72 euros y solo se subasta el 86,43% de la titularidad.

¿Hasta cuándo se puede pujar?

La fecha de subasta acabará el 11 de noviembre a las 12.30 horas de la mañana. Los interesados no podrán realizar visitas al inmueble debido a que es imposible acceder por su mal estado de conservación y el inmueble se transmite libre de cargas y gravámenes, salvo aquellas que sean inherentes a las fincas. n