La empresa de origen asturiano que ofrece puestos de trabajo en Oviedo por casi 2.000 euros al mes y tres pagas extras

A la hora de buscar trabajo parece que, en más ocasiones de las que nos gustaría, tenemos que buscar fuera de las fronteras de Asturias para encontrar un puesto con un buen sueldo y estabilidad.

La empresa de movilidad de origen asturiano Alsa cuenta con vacantes en Asturias para cubrir el puesto de conductor. Así lo ha publicado en su portal de empleo, donde facilita los requisitos para acceder a este trabajo.

"¿Te apasiona la conducción y quieres formar parte de un equipo profesional? Entonces, ¡esta oferta es para ti! Buscamos personal de conducción para realizar servicio urbano en la ciudad de Oviedo".

La empresa explica que este puesto es para cubrir una jornada laboral completa con turnos rotativos de mañana o tarde y 2 días de libranza rotativos. "Trabajarás con las tecnologías y la flota más avanzada del sector de transporte de viajeros. Podrás aprender con el mejor equipo de profesionales, disponemos de personal de formación que se encargará de acompañarte en tus inicios y formación continua a lo largo de tu carrera profesional. Planes formativos personalizados, incluyendo formación en vehículos 100% eléctricos, conducción defensiva, y conducción eficiente. Acceso a formación pionera gracias a nuestra colaboración con organismos externos, como universidades o fabricantes", explican desde la empresa de transportes.

En cuanto al sueldo, la oferta de empleo explica que ofrece un salario de 1.767 euros brutos/mes más 3 pagas extras. El tipo de contrato es de "1 año de contrato con posibilidad de continuidad".

Para poder acceder a esta oferta de empleo, la empresa de transportes establece una serie de condiciones que deben cumplir los aspirantes al puesto que se solicita. "Debes estar en posesión del permiso D, CAP de viajeros y tarjeta de tacógrafo; debes disponer de mínimo 10 puntos en el carnet de conducir; residir en Oviedo o alrededores y, por último, se valora experiencia previa en conducción de autobuses y/o camiones.

Tal y como explican desde la empresa, "llevamos más de 100 años movilizando personas, implantando los más altos niveles de seguridad y excelencia en lo que hacemos. Respetamos el medio ambiente y cuidamos de las personas que forman parte de nuestra empresa. Nos mueve la innovación, la sostenibilidad y la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas. Actualmente, nos encontramos en una fase de expansión y de diversificación, habiendo incluido en nuestro portfolio de activos diferentes opciones de movilidad y/o afines a la misma: ambulancias, áreas de servicio, transporte de mercancías por ferrocarril, etc. Creemos firmemente que contar con un equipo diverso e inclusivo es clave para lograr nuestro éxito y ofrecer un servicio de calidad".