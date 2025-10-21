El espectacular menú que la Familia Real degusta en este emblemático comedor asturiano: jamón, fabada, merluza del Cantábrico...

Oviedo ya se encuentra disfrutando de los actos que rodean a los Premios Princesa de Asturias 2025. Algunos de los galardonados han protagonizado los primeros actos con el público organizados por la Fundación Princesa de Asturias y, prácticamente todos, han colgado el cartel de "lleno".

Unos actos que culminarán con la gran ceremonia de entrega de estos premios que tendrá lugar, como ya es habitual, en el teatro Campoamor de Oviedo el próximo viernes, a las 18.30.

La familia Real al completo (Don Felipe, Doña Letizia, Leonor y Sofía) llegará a Asturias el jueves por la tarde para asistir al concierto de los Premios en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las siete de la tarde. Allí escucharán a la Oviedo Filarmonía junto al Coro de la Fundación en un programa titulado «Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX», con dirección de Lucas Macías y la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica.

El viernes por la mañana tendrán lugar las audiencias generales en el Hotel de la Reconquista. Primero, a las 11.20 horas, los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo. A las 11.40 horas, los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2025. A las 12.30 horas, los presidentes de los jurados de los Premios Princesa de Asturias, miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos y galardonados con los Premios "Princesa".

Tras este acto, los Reyes comerán junto a sus invitados en uno de los salones del hotel de la Reconquista de Oviedo. El pasado año gozaron de un menú que mezclaba la comida saludable con los manjares de la gastronomía asturiana. Tal y como publicaba la revista Semana, el primer entrante consistía en un plato de Jamón Joselito Gran Reserva 2019, seguido de quesos asturianos y de unas ensaladas de verduras de su huerta y queso feta aderezado; de aguacate y mango con salmón ahumado y brotes tiernos; de brócoli y guisantes baby aderezada con miel y mostaza; y de rosbif de ternera con verduras encurtidas. Una elección deliciosa y saludable. La segunda parte de este almuerzo comenzaba con una fabada asturiana con verduras de la huerta asturiana a la brasa con aceite ahumado. Más tarde, los invitados eran deleitados con una merluza del Cantábrico con toques de manzana, y también con carrillera de gochu asturcelta en su jugo con gratén de patata. Para poner el broche de oro a la velada, los postres se basaban en arroz con leche y ensalada de frutas. Además, se mostraba la parte más dulce de la gastronomía asturiana con ‘casadielles’ y ‘carbayones’.

Queda esperar si este 2025 se repetirá un menú similar o habrá novedades

Ceremonia y Pueblo Ejemplar

Por la tarde, a las 18:30 horas, comenzará la ceremonia de entrega de los Premios y la agenda precisa que la presidencia corresponderá a "Sus Majestades los Reyes, con la presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía". También añaden que habrá "palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias" y "palabras de Su Majestad el Rey". Se confirma, por tanto, la idea general sobre protocolo de la Casa Real que descartaba una actuación en solitario de Leonor que mantiene que si el Rey está presente, el Rey preside.

Los Reyes irán a Valdesoto (Pueblo Ejemplar 2025) el sábado 25 de octubre a las 11.15 horas pero solo hablará Leonor. Será la primera vez que la Princesa de Asturias asuma en exclusiva el protagonismo en los discursos oficiales en presencia de su padre. Esas "Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias" de la agenda de la Casa Real marcan, pues, el inicio de sus nuevas responsabilidades en las visitas al Principado. Los Reyes, como indicaban muchas fuentes, han optado por un protagonismo progresivo, sin cargar a Leonor de responsabilidades en un momento, además, en que las exigencias de su etapa formativa no le dejan mucho tiempo para dedicarse a otros cometidos.