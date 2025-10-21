¿Cuándo finalizará la demolición de la fuente de Longoria Carbajal? Solo quedan pequeños restos

La totalidad de la fuente de la plaza Longoria Carbajal pasará a la historia a finales de mes. Así lo detallaron, este martes, fuentes de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, quienes explicaron que el siguiente paso es la impermeabilización de la superficie y la pavimentación que quede libre del mismo material que los alrededores, piedra caliza.

Avances para unas obras que comenzaron a mediados de septiembre y fueron adjudicados en agosto a la empresa por 360.000 euros. Esta inversión supondrá un cambio radical en la céntrica plaza. Se colocará nuevo mobiliario, se renovarán todos los servicios y se creará una gran plaza despejada. Se trata de una actuación incluida en el programa electoral con el que el Partido Popular ganó las elecciones municipales de 2023 con mayoría absoluta y los trabajos no son nada fáciles.

En estas semanas se han trasladado más de cincuenta especies arbóreas catalogadas como «de gran valor» por parte de los técnicos de Parques y Jardines hasta el vivero municipal. Para ello, fue necesaria la utilización de maquinaria de tipo pluma. Ahora, el servicio decidirá cuáles son los mejores destinos para su reaprovechamiento en los casi 2,8 millones de metros cuadrados de zonas verdes de los que es titular el Consistorio. También en estos trabajos desaparecerá el quiosco aledaño y se modificará la estructura del actual acceso peatonal al parking por un diseño «más amable y mejor integrado en el entorno».

De esta forma, Oviedo contará con un espacio de 2.000 metros cuadrados en el que se prevé realizar otras actuaciones orientadas a «dinamizar la actividad en la zona». Entre las medidas que se barajan está la de la creación de un espacio hostelero similar al nuevo aguaducho del Campo San Francisco.

Esta inversión se enmarca dentro de un plan de choque de mejoras en los distintos barrios de Oviedo con una inversión prevista superior a los 6 millones de euros para este año.