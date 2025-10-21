IU critica que "no haya alternativa" al cierre de la biblioteca de Ciudad Naranco
El concejal Alejandro Suárez califica de "desesperanzadora" la atención al barrio por parte del equipo de gobierno local
Oviedo
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, cuestiona que se haya cerrado la biblioteca de Ciudad Naranco "sin ofrecer ninguna alternativa" y sostiene que se trata de un ejemplo más de la situación de abandono que sufre el barrio de Ciudad. Los ediles de IU dicen que se van a quedar "de brazos cruzados" y llevarán este asunto al próximo Pleno para "exigir una respuesta inmediata".
IU-Convocatoria por Oviedo critica que el cierre de la biblioteca se haya llevado a cabo por parte del Ayuntamiento sin presentar antes otra posible ubicación. El grupo municipal ha presentado una proposición en la comisión de participación ciudadana "para que se presente un plan de actuación alternativo, claro, transparente y consensuado con el barrio". IU considera que "no se puede seguir improvisando con los servicios públicos" y reclama "una solución de forma urgente que cuente con los vecinos y vecinas para pactar un plan viable".
El cierre de la biblioteca ha convertido al vecindario de Ciudad Naranco, según IU, en "víctimas de la desinformación y de la falta de planificación". La coalición lamenta "la opacidad absoluta, ya que llevamos más de un mes reclamando el expediente de las obras del centro social del Naranco sin obtener ningún tipo de información".
“La desatención hacia este barrio es desesperanzadora. La respuesta a sus problemas es, una vez más, el silencio. Nos hemos enterado del cierre de la biblioteca sin que exista ninguna alternativa. Y mientras tanto, seguimos esperando el expediente de las obras del centro social del Naranco. Desde IU exigimos soluciones, diálogo con el Principado, convocar a los vecinos y vecinas, y dejar de gobernar a base de carteles. Un día nos encontraremos en Ciudad Naranco con uno que diga ‘Cerrado por derribo’, y nadie en el gobierno local dará una respuesta", ha valorado el concejal Alejandro Suárez. IU dice que "seguirá defendiendo los derechos del vecindario de Ciudad Naranco para impedir que el barrio siga siendo ignorado".
