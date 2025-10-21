El lujoso dúplex en el corazón de Madrid de Pelayo Díaz: así ha creado el asturiano su refugio de 147 metros cuadrados en la capital

Pelayo Díaz tiene estilo. Lo muestra en la forma en la que se viste y en cada rincón de su casa, un lujoso ático dúplex en el corazón de Madrid que compró en el año 2018. El piso, situado en el barrio de Conde Duque, tiene 147 metros cuadrados y lo ha convertido en un espacio que habla de sí mismo. Por ejemplo, conserva una colorida cómoda que le pintó David Delfín. El diseñador, que fue pareja del asturiano, marcó un antes y un después en su vida y lo acercó al mundo de la moda que ahora Díaz tanto disfruta.

El dúplex de Pelayo Díaz en el centro de Madrid tiene dos habitaciones, dos baños, salón y cocina. Esta última, en tonos blancos, es uno de sus espacios favoritos, tal como desveló en una entrevista para la revista Lecturas.

Cada rincón del piso de Pelayo es una muestra de su personalidad: ese espejo de marcos irregualares con texturas (tan en tendencia), una gama cromática sobria en blanco y beige, encimeras del mármol blanco, grifos en negro y todo panelable.

El diseñador considera su casa su guarida para huír de ruido de la ciudad. Pelayo, natural de Oviedo, necesita refugiarse del exterior y disfrutar de momentos de paz junto a su perrita.

Nuevo piso en París

Además del dúplex de Madrid, Pelayo Díaz se ha comprado este mismo año con un piso en París, una ciudad a la que viaja de forma habitual por sus compromisos laborales en el mundo de la moda. Este espacio también ha sido decorado con mimo por el diseñador y conserva su estilo: techos altos, suelos cálidos y tonos blancos y suaves para todo el mobiliario.

Pelayo Díaz se dedica al mundo de la moda pero es un apasionado de la televisión. Tras su participación en el programa "Cámbiame", de Telecinco, no ha dejado de lado su faceta televisiva. Tras su participación en Supervivientes, ahora trabaja como jurado en el programa "Bailando con las estrellas". El asturiano está demostrando que lo suyo es estar delante de una cámara, bien sea como modelo para grandes firmas de lujo o como concursante o jurado de los programas más punteros.