El mercado que vuelve en noviembre a Oviedo y que ya se ha convertido en un clásico
La iniciativa municipal estará formada por seis puestos que se instalarán en la calle Gil de Jaz
La calle Gil de Jaz acogerá un año más el mercado del Azabache con seis puestos. La cita se ha retrasado este año una semana en su edición de 2024 se celebró durante el puente de Todos los Santos- y en esta ocasión, tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre. Se espera que este fin de semana haya goteo de turistas madrileños que celebrarán el festivo de La Almudena.
El objetivo: dar visibilidad
Así lo detallan las bases elaboradas por la concejalía de Mercados, liderada por Leticia González, en las que se explica que esta iniciativa "pretende dar una oportunidad a un grupo de artesanos, mayoritariamente asturianos, para dar a conocer sus productos a través de la exposición y puesta a la venta" de estas joyas. Además, y como ocurrió en otras ediciones, el único producto que podrán vender es el azabache. "Los objetivos para todos los expositores es dar visibilidad a las empresas mostrando directamente sus propias marcas y productos" para que sean conocidos por los ovetenses y los visitantes.
Días antes de la inauguración, el Ayuntamiento colocará la seis casetas así como la instalación eléctrica. Durante este fin de semana, habrá por la noche un servicio de seguridad privada que controlará todos los puestos para evitar robos y para que los artesanos dejen con tranquilidad el producto que al día siguiente exhibirán ante los clientes.
Hasta el viernes para presentar las propuestas
Por su parte, los interesados en esta iniciativa tienen hasta el viernes para mostrar su interés ante la administración local presentando toda la documentación exigida ante la Sección de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Oviedo. Una vez adjudicada la caseta y abonados todos los pagos necesarios, los emprendedores podrán empezar a colocar todo el material el jueves día 6. El Consistorio advierte que durante los días que se celebre la actividad, los vehículos no podrán acceder a la calle Gil de Jaz.
Los puestos de venta deberán permanecer abiertos entre las 11.00 y las 22.00 horas pudiendo elegir los emprendedores sus horarios de apertura, cumpliendo los siguientes tramos obligatorios de 13.00 a 15.00horas y de 17.00 a 21.00 horas.
