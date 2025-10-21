El Paraguas volverá a ser la plaza de San Isidoro y Mon la calle de la Herrería

La identidad medieval del casco histórico ovetense está de vuelta. La iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere colocar placas con las denominaciones que tuvieron en la Edad Media los rincones con más historia del Antiguo ya está en marcha. "Los nombres de las calles registran la identidad de un lugar, es un reconocimiento necesario a la toponimia", señaló María Álvarez, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo y encargada de la parte documental, de un plan al que seguirá la colocación de unas placas que convivirán con las de las denominaciones oficiales.

Así pues, la calle Mon, conocida por su ambiente nocturno, estrenará placa con la leyenda de la calle de la Herrería, su nombre medieval. Asimismo, se dedicará una placa al antiguo recinto de la plaza del mercado en la calle San Antonio y lo que hoy popularmente se conoce como El Paraguas rememorará con un indicador la época en la que estuvo dedicada a la parroquia de San Isidoro. Son solo tres ejemplos sobre una lista que los expertos esperan publicar una vez culminado su estudio. "Intentaremos que no falten las zonas imprescindibles, aunque hay algunas que han desaparecido o no tenemos la posibilidad de documentar su ubicación. Aunque serán nombres complementarios, los trámites administrativos son complejos", explicó Álvarez.

El primer acercamiento para lanzar este proyecto se dio en 2022, pero llevaba en la cabeza de la historiadora ovetense, prácticamente, desde que se graduó en 2006. "Me siento muy realizada como profesional, Oviedo tiene historia y tenemos que encargarnos de que no caiga en el olvido", apuntó, orgullosa por el trabajo realizado.

Además del honor profesional que supone llevar la carga documental del proyecto, destaca que es aún más especial porque coincide con el treinta aniversario de la muerte de José Ramón Tolivar Faes, médico e historiador asturiano autor del libro "Nombres y cosas de las calles de Oviedo". "Es un buen homenaje", apunta Álvarez, quien también agradece a Ignacio Ruiz de la Peña, "el amor por el urbanismo" que le inculcó.

Esta intervención forma parte de un proyecto que busca rescatar la memoria histórica de la ciudad y ofrecer una mirada diferente sobre la evolución urbana del corazón de Oviedo, donde las nuevas placas convivirán con la rotulación actual para recordar las denominaciones que tuvieron esas vías siglos atrás.

El Ayuntamiento señala que la actuación pretende enriquecer la experiencia de vecinos y visitantes, aportando un valor cultural y turístico añadido al recorrido por las calles más emblemáticas del casco histórico. El consistorio aspira a integrar el legado medieval en la vida cotidiana de la ciudad, reforzando la identidad patrimonial del centro.