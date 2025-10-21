El PSOE lleva a comisión el cierre "indefinido" de la biblioteca de Ciudad Naranco: "Se quedan sin un espacio público esencial"

El cierre por tiempo indefinido de la biblioteca de Ciudad Naranco para acometer obras de mejora será debatido en la próxima comisión plenaria de Educación. La concejala del PSOE Sonia Fidalgo ha registrado una serie de preguntas en las que pedirá explicaciones al equipo de gobierno de por qué "se comunicó la clausura un día antes" de iniciarse la ejecución de los trabajos y la razón por la que no se ofrezca una alternativa a los usuarios. "Se quedan sin un espacio público esencial para el acceso a la lectura y la cultura, y las asociaciones de Ciudad Naranco sin un lugar donde desarrollar sus actividades”.

Pide soluciones provisionales ante el cierre

Así lo explicó a través de una nota de prensa en la que recordó que los vecinos "llevaban mucho tiempo denunciando el deterioro de este equipamiento, por lo que cabría esperar que el equipo de gobierno hubiese previsto algún espacio alternativo para mantener los servicios mientras duren las obras". "No se puede cerrar un equipamiento cultural de referencia sin ofrecer soluciones claras a quienes lo utilizan cada día. Este barrio merece una planificación responsable y una información transparente".

Sin Unidad de Trabajo

También recordó que estas instalaciones ya perdieron su Unidad de Trabajo Social y que fue "trasladada del centro social del barrio al de Vallobín durante la pandemia". "Ahora, perderá su biblioteca y el uso de este equipamiento sin que se les haya ofrecido alternativa alguna”. Otra de sus preguntas será sobre la duración de las obras.