El reconocimiento nacional de la preba de la sidra: "Es el colofón a las celebraciones por el 25 aniversario"

Combina catas populares y profesionales implicando a miles de asistentes y a los llagares participantes y dinamiza la hostelería local atrayendo a más de 10.000 visitantes generando un impacto económico y mediático significativo. Estos son algunos de los argumentos dados por el jurado para nombrar a la Preba de la Sidra de la calle Gascona con el Premio Nacional de Hostelería por su Promoción a la Cultura y la Gastronomía. Estos galardones se entregarán el 4 de noviembre en un acto que tendrá lugar en Castellón y que estará organizado por Hostelería de España, presidida por el ovetense José Luis Álvarez Almeida.

Sumamente emocionado y lleno de alegría recibió el presidente de la Asociación de Sidrerías de la calle de Oviedo, Pedro Caramés, la noticia. En sus palabras tiene recuerdos para el grupo de compañeros que pusieron en marcha esta iniciativa. "Volvían del festival Intercéltico de Lorient cuando se les ocurrió la idea". Lo que empezó en el año 2000 de la mano de unos "hosteleros heroicos", se ha convertido en una cita en la que participan una veintena de llagares y los asistentes planean con mucho tiempo este día.

Los teléfonos de las sidrerías empiezan a sonar meses antes de la primavera preguntando qué día será la preba. La fecha, a finales de mayo o a principios de junio. "Hay asistentes que programan su descanso alrededor de este fin de semana. Vienen personas de todas las partes de España y muchos viajan en autobuses para disfrutar de toda la programación con las catas populares y profesionales. Hay grupos que también hacen su cata particular".

Para la historia de la ciudad quedan todos los años las imágenes de la calle Gascona llena de gente. Un esfuerzo que les hizo merecedores de ser Fiesta de Interés Turístico Regional y, ahora, aspiran a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Vamos a intentarlo, pero tenemos que reunir una serie de requisitos y estamos caminando para conseguirlos", subraya Caramés quien indica que este premio de los hosteleros es el cierre a un año redondo. "Este reconocimiento es el colofón"

Una de las noticias más gratificantes para el sector fue en diciembre cuando la UNESCO declaró a la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La celebración fue por todo lo alto el último domingo de mayo con la preba de la sidra. Hechos que ha valorado el jurado quienes han galardonado a esta cita dentro de la categoría de "Empresa hostelera destacada en la promoción de la cultura y la gastronomía". "Esta actividad es un hito que pone en valor la singularidad de la sidra natural y el esfuerzo colectivo de la hostelería asturiana, con Otea como uno de sus principales impulsores", reconoce la patronal a través de una nota de prensa.

También califican a este evento anual como emblemático, que se celebra en el Bulevar de la Sidra de Oviedo y que cuenta "con 25 ediciones que la han consolidado como un referente cultural y turístico". "La preba está organizada por la Asociación de Sidrerías de Gascona, Otea y el Ayuntamiento de Oviedo y promueve incansablemente la sidra natural asturiana y el ancestral arte del escanciado, elementos clave de la Cultura Sidrera, recientemente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

La XIX edición de los Premios Nacionales de Hostelería no solo rendirán homenaje a la Preba de la Sidra. También harán lo mismo en el empresario José Cobos Mena (Málaga) homenajeado por su trayectoria y el impacto cultural y social de Bodega El Pimpi; la empresa Grupo Vaquer (Zaragoza), por más de 65 años de innovación y compromiso con la gastronomía aragonesa y el sector; el restaurante Santa Ana (Murcia) por su integración de valores como la diversidad, inclusión y solidaridad; Nectari Restaurante (Barcelona), por su firme apuesta por la inclusión laboral y la accesibilidad; Gourmet Catering&Eventos (Valencia), por su liderazgo en I+D+i gastronómico y sostenibilidad y el Grupo El Pòsit (Tarragona), por su enfoque integral en la sostenibilidad, economía circular y hostelería ética.

Otras distinciones serán a: Pedro Sánchez Jaén (Jaén), conocido como Pedrito, por su talento y el posicionamiento de Jaén en el mapa gastronómico internacional con Bagá; Maikel Rodríguez Cortina (Toledo), jefe de sumillería en el Restaurante Iván Cerdeño, por su excelencia y trayectoria en sala; Grupo Tatel, por llevar la alta gastronomía española y su experiencia única a diversas ciudades del mundo; la acción de la hostelería desplegada ante la DANA (Valencia), por su solidaridad y resiliencia ante la tragedia; Óscar Somoza Rodríguez-Escudero (Zamora), por 36 años de liderazgo en la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (AZEHOS); Jonatan Armengol, por su singular perspectiva como crítico gastronómico ciego y su compromiso con la accesibilidad y la Guía Repsol, por su trayectoria como referente en la promoción de la gastronomía y el turismo en España.

Cierran el listado: Cervezas Alhambra, por sus 100 años de historia, innovación y apoyo al canal hostelero; CIPFP Costa de Azahar (Castellón), por su destacada trayectoria en la formación de profesionales del sector y Kino Martínez (Gipuzkoa), por su clave liderazgo en la defensa y promoción de la hostelería en Gipuzkoa.