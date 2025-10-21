Los requisitos exigidos por el Principado para que la Alfonso X el Sabio imparta cuatro grados y másteres en el Calatrava de Oviedo
El BOPA publica el decreto que autoriza los nuevos estudios y establece todos los pasos a dar por la entidad en un tiempo máximo de dos años
El aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo ha dado este martes un paso más. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este martes el decreto por el que el Principado autoriza su instalación en la planta intermedia del antiguo centro comercial Modoo en el edificio Calatrava y, de esta forma, se confirma el paso dado la semana pasada por el Consejo de Gobierno. A lo largo de cuatro páginas de documento, el Ejecutivo liderado por Adrián Barbón detalla que serán cuatro los grados que se impartan (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto Para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health). Se esperan que el proceso de implantación alcance los cinco años y que sean más de tres mil los alumnos y profesores los que acudan cada día a las clases.
Ahora, la UAX tiene dos años a contar desde este martes para solicitar a la dirección general con competencias en materia de universidades la autorización del inicio de la actividad. "En caso de transcurrir este plazo sin que se presente la solicitud o en caso de desestimación por incumplimiento de alguno de los requisitos, se revocará la autorización de adscripción".
Requisitos a cumplir en 24 meses
En este tiempo son varios los pasos que ha de dar el rectorado para poder iniciar la actividad. Por un lado, detallarán los compromisos adquiridos en materia de personal docente e investigador de acuerdo con las ratios establecidas en la ley.
También informarán al Principado de la programación universitaria y la programación plurianual de la actividad investigadora; presentarán todos los informes respectivos al plan de estudios y acreditarán la finalización de las obras en la planta intermedia del Calatrava.
Conversión de tiendas en clases
Para ello, se detalla en el BOPA, la UAX será responsable de solicitar todas las licencias necesarias al Ayuntamiento para convertir las antiguas tiendas de la galería comercial en las clases para acoger a los alumnos y profesores. Otro de los mandatos es que soliciten todos los permisos y autorizaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de este centro adscrito.
"Deberán garantizar que las instalaciones y dotaciones destinadas a la impartición de docencia y al desarrollo de actividades de investigación sean adecuadas para el uso universitario y suficientes para el número de estudiantes matriculados, o que previsiblemente se matricularán, por lo que se deberá respetar la capacidad máxima de las instalaciones así como el resto de requisitos establecidos en la normativa aplicable".
Las denominaciones
Otro de los requisitos que debe cumplir la UAX es que solo utilizarán la denominación universitaria o el nombre de las enseñanzas y títulos de carácter oficial cuando estas hayan sido reconocidas por el Estado.
La publicación de este decreto en el BOPA pone fin de la vía administrativa y contra la misma se puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en un plazo de dos meses.
