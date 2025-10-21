La respuesta del colegio católico afectado por el bulo prohibiendo los bocadillos con carne de cerdo: "Hemos presentado una denuncia ante la Policía"
La dirección del centro reivindica que abren las puertas "a todas las personas independientemente de su origen religión o cultura"
"El comunicado no ha sido elaborado ni autorizado por el colegio y su contenido no refleja la realidad ni los valores de nuestra institución educativa". Esta es la respuesta del colegio La Inmaculada-Claretianas Oviedo confirmando que es un bulo la circular informativa en la que se pide a los padres que los bocadillos de los niños no sean de carne de cerdo. La imagen corrió como la pólvora en los grupos de Whatsapp y por las redes sociales y en ella, supuestamente, decían que estaban "convencidos de que este pequeño gesto ayudará a crear un entorno más inclusivo, armónico y enriquecedor para todos nuestros alumnos". Hay que recordar que el Corán, el libro sagrado del islam, menciona que el cerdo está prohibido entre los fieles.
La denuncia ante de la Policía Nacional
La respuesta por parte del centro no ha tardado en llegar. La dirección ha anunciado que a lo largo de este martes han presentado una denuncia ante la Policía Nacional con el objetivo de esclarecer lo sucedido y "evitar posibles perjuicios". Además, tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, el centro informó a las familias a través de los diferentes canales oficiales. "Desde el colegio lamentamos profundamente esta situación, que puede generar confusión y desinformación, y condenamos firmemente la manipulación y la suplantación de identidad de cualquier institución educativa".
Asimismo, han reivindicado sus valores. "Como colegio católico, abrimos nuestras puertas a todas las personas, independientemente de su origen, religión o cultura. Fieles a nuestro carisma claretiano, educamos desde el respeto, la convivencia y la inclusión, valores que forman parte esencial de nuestra misión y que guían nuestro día a día con los alumnos y sus familias".
La circular alarmó a los padres
La circular alarmó a los padres. El documento está encabezado por el membrete del centro, aunque no se puede leer con mucha claridad porque la imagen ha sido copiada y pegada y, después, estirada. A continuación, aparece la dirección del colegio y su número de teléfono. Unos datos que coinciden con los de la escuela de Pumarín.
El texto está formado por un solo párrafo que en el que, supuestamente, la dirección del centro explica que trabaja cada día para "que la convivencia, el respeto y la empatía sean valores presentes en toda la comunidad educativa". "Con motivo de la presencia de familias pertenecientes a la comunidad musulmana y, como muestra de respeto y acercamiento a su cultura, solicitamos que, en la medida de lo posible, evitamos que los niños traigan los alimentos que contengan carne de cerdo o derivados en sus almuerzos y meriendas".
