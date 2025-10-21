Así será el Hospital Monte Naranco tras la reforma: las habitaciones serán individuales o con dos camas como máximo

La reforma integral planteada para el Hospital Monte Naranco acabará con las habitaciones de tres y cuatro camas y tendrán una o dos como máximo. Entre los requisitos marcados por la Consejería de Salud para la redacción del plan director de mejora del equipamiento sanitario figura como «objetivo a considerar» al elaborar el nuevo diseño que la mitad de las habitaciones sean individuales.

El complejo hospitalario, que cumplió ayer 78 años, incrementará, por tanto, el número de habitaciones de las plantas de hospitalización, que serán reformadas «en profundidad». La Consejería de Salud sacó a licitación la redacción de plan director y del proyecto básico y de ejecución de la primera fase para la reforma integral del Hospital Monte Naranco, que está especializado en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, entre otros servicios.

Servicios más ágiles

La rehabilitación debe ser aprovechada, según las directrices de Salud, «para realizar los cambios organizativos y funcionales que permitan ofrecer unos servicios más ágiles y resolutivos». Será una oportunidad para la «ordenación» de toda la actividad asistencial que se realiza en el centro tanto en los ámbitos de consultas externas como del bloque quirúrgico y de la hospitalización.

El hospital seguirá centrándose en la atención geriátrica, cirugía programada a través de la ortogeriatría y apoyo a programas de salud pública del área sanitaria de Oviedo (IV). Además, se tiene que desarrollar una estructura para la cirugía mayor ambulatoria, adecuada al área sanitaria, y teniendo en cuenta, traslada la Consejería, que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) «como centro de referencia, debe seguir incorporando alta tecnología y asumiendo procesos de mucha mayor complejidad».

La reforma permitirá «avanzar en la integración» del complejo sanitario y sus servicios, fundamentalmente la geriatría, con el HUCA. Y que su área quirúrgica complemente a la del gran complejo sanitario.

Apuesta la Consejería por la creación de unidades sin ingreso como el hospital de día, médico y quirúrgico, y nuevas unidades de cirugía sin ingreso. Se pretende también potenciar las consultas externas junto con las de enfermería.

Otro de los requisitos que Salud refleja en el listado que se deberá incluir en la remodelación del hospital es la creación de habitaciones de aislamiento. Tal día como ayer de hace 78 años, el 21 de octubre de 1947, se inauguró el Sanatorio Antituberculoso de Oviedo, que se convertiría en el Hospital Monte Naranco. Su reforma será proyectada en los próximos meses. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de ocho meses y medio para presentar el plan director y el proyecto básico y de ejecución de la fase 1.