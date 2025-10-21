Vox pide que Oviedo forme parte de la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias

Vox quiere que Oviedo forme parte de la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias. Así lo explicó la concejala Alejandra González Roque a través de una nota de prensa en la que explica que esta iniciativa ya está implantada en diez países europeos y 158 concejos ya se han inscrito con un "éxito de implantación y consecución de objetivos del 90%". "El fin de esta red es definir un estándar común de calidad para las políticas favorables a la familia con el fin de establecer a medio plazo una certificación europea".

El origen de esta iniciativa se remonta a junio de 2018 cuando la IX Conferencia Europea de Familias Numerosas en Szczecin (Polonia), la Confederación Europea de Familias Numerosas (ELFAC) y la Provincia de Trento firmaron el acuerdo para poner en marcha esta propuesta que buscar desarrollar políticas locales orientadas al bienestar de las familias proporcionando a los municipios europeos el apoyo, las herramientas y los recursos necesarios para fortalecer y mejorar una cultura favorable a la familia mediante un proceso común de planificación y autoevaluación.

Es por ello que Roque considera que "nuestro municipio cumple con los suficientes requisitos para solicitar la adhesión a la Red de Europea de Municipios Amigables con las Familias". “La solicitud de adhesión se renueva cada dos años, no supone coste alguno para el municipio y se realiza presentando la pertinente solicitud que será valorada y evaluada por la entidad".

Además, cree que esta adhesión reportará "a nuestro municipio una serie de ventajas y beneficios cuantificables en términos de apoyo a la natalidad, proporcionando soporte a familias en situaciones de especial vulnerabilidad, y logrando consolidar y promocionar las políticas de conciliación laboral y familia" .

También defiende que "la familia debe estar en el centro de todas las políticas públicas". "En el transcurso de este mandato, hemos presentado y defendido la implantación de medidas efectivas para garantizar políticas familiares en Oviedo que fomenten la natalidad, mejoren la conciliación familiar y laboral y medidas fiscales que beneficien a las familias ovetenses”.