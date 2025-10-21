Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox pide que Oviedo forme parte de la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias

González Roque que la adhesión a la iniciativa beneficiará a la natalidad

La edil Alejandra González Roque.

La edil Alejandra González Roque.

Rosalía Agudín

Vox quiere que Oviedo forme parte de la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias. Así lo explicó la concejala Alejandra González Roque a través de una nota de prensa en la que explica que esta iniciativa ya está implantada en diez países europeos y 158 concejos ya se han inscrito con un "éxito de implantación y consecución de objetivos del 90%". "El fin de esta red es definir un estándar común de calidad para las políticas favorables a la familia con el fin de establecer a medio plazo una certificación europea".

El origen de esta iniciativa se remonta a junio de 2018 cuando la IX Conferencia Europea de Familias Numerosas en Szczecin (Polonia), la Confederación Europea de Familias Numerosas (ELFAC) y la Provincia de Trento firmaron el acuerdo para poner en marcha esta propuesta que buscar desarrollar políticas locales orientadas al bienestar de las familias proporcionando a los municipios europeos el apoyo, las herramientas y los recursos necesarios para fortalecer y mejorar una cultura favorable a la familia mediante un proceso común de planificación y autoevaluación.

Es por ello que Roque considera que "nuestro municipio cumple con los suficientes requisitos para solicitar la adhesión a la Red de Europea de Municipios Amigables con las Familias". “La solicitud de adhesión se renueva cada dos años, no supone coste alguno para el municipio y se realiza presentando la pertinente solicitud que será valorada y evaluada por la entidad".

Además, cree que esta adhesión reportará "a nuestro municipio una serie de ventajas y beneficios cuantificables en términos de apoyo a la natalidad, proporcionando soporte a familias en situaciones de especial vulnerabilidad, y logrando consolidar y promocionar las políticas de conciliación laboral y familia" .

También defiende que "la familia debe estar en el centro de todas las políticas públicas". "En el transcurso de este mandato, hemos presentado y defendido la implantación de medidas efectivas para garantizar políticas familiares en Oviedo que fomenten la natalidad, mejoren la conciliación familiar y laboral y medidas fiscales que beneficien a las familias ovetenses”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
  2. Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
  3. Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
  4. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  5. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  6. La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
  7. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  8. La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo

El PSOE lleva a comisión el cierre "indefinido" de la biblioteca de Ciudad Naranco: "Se quedan sin un espacio público esencial"

El PSOE lleva a comisión el cierre "indefinido" de la biblioteca de Ciudad Naranco: "Se quedan sin un espacio público esencial"

Vox pide que Oviedo forme parte de la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias

Vox pide que Oviedo forme parte de la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias

El mercado que vuelve en noviembre a Oviedo y que ya se ha convertido en un clásico

El mercado que vuelve en noviembre a Oviedo y que ya se ha convertido en un clásico

La empresa de origen asturiano que ofrece puestos de trabajo en Oviedo por casi 2.000 euros al mes y tres pagas extras

La empresa de origen asturiano que ofrece puestos de trabajo en Oviedo por casi 2.000 euros al mes y tres pagas extras

Los requisitos exigidos por el Principado para que la Alfonso X el Sabio imparta cuatro grados y másteres en el Calatrava de Oviedo

Los requisitos exigidos por el Principado para que la Alfonso X el Sabio imparta cuatro grados y másteres en el Calatrava de Oviedo

Fernando Beltrán recibe el "Asturiano del mes": "Estoy en la poesía porque creo en su utilidad"

Fernando Beltrán recibe el "Asturiano del mes": "Estoy en la poesía porque creo en su utilidad"

Canteli reivindica el "gran trabajo sin alharacas" realizado por su gobierno en la zona rural de Oviedo

Canteli reivindica el "gran trabajo sin alharacas" realizado por su gobierno en la zona rural de Oviedo

Mary-Claire King conquista al Oviedo Antiguo: “Fue encantadora, generosa y no paró de repartir abrazos”

Mary-Claire King conquista al Oviedo Antiguo: “Fue encantadora, generosa y no paró de repartir abrazos”
Tracking Pixel Contents