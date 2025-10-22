El Alcuentru Internacional de Lliteratura Asturiana de la Universidad de Oviedo rinde homenaje a Xuan Bello en su jornada inaugural

La inauguración del Alcuentro Internacional de Lliteratura Asturiana de la Universidad de Oviedo, esta tarde en el aula Severo Ochoa del edificio histórico de la calle San Francisco, estuvo dedicada a la memoria del poeta Xuan Bello, fallecido el pasado mes de julio. Pedro Álvarez, secretario del departamento de Filología Clásica y Románica, fue el primero en mencionar a Xuan Bello durante el acto de apertura de las jornadas y en recitar sus versos, pero fue Xuan Carlos Busto, profesor del mismo departamento y miembro del comité organizador, quien tomó las riendas del homenaje, "pequeño y humilde", pero “hecho de corazón”.

Xuan Carlos Busto dio inicio a la lectura poética en la que consistió el tributo a Xuan Bello, con la fotografía del autor de "Historia universal de Paniceiros" proyectada en una pantalla, al fondo del aula. Antes recordó el aciago 29 de xunetu pasado, día de su fallecimiento, repasó su obra poética, los ecos y las influencias que la alentaron. Recurrió, citándolo varias veces en su semblanza, a los textos críticos que el también poeta Rodrigo Olay dedicó a Xuan Bello.

Marcelino Fernandez-Raigoso, en delegación del Rector, que a esa hora estaba en un acto de la Semana de los Premios Princesa de Asturias, también hizo alusión a la figura de Xuan Bello y expresó su confianza en que el homenaje de hoy "sea simiente de nuevos proyectos y compromisos con la lengua asturiana”.

Xuan Carlos Busto habló de todo lo hecho en estos 20 años de Alcuentros, en los que la literatura, dijo, ha ocupado un espacio "menor". Esta es la edición en la que se intentará dar "un primer paso” en la dirección opuesta, para dar más presencia a la producción literaria en asturiano.

Ulpiano Lada, director del departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo, explicó que el Alcuentro es un acontecimiento filológico. “La palabra es el núcleo de los estudios que se presentarán”, manifestó y destacó que durante los próximos días “la Universidad de Oviedo será el centro de estudio de la lengua asturiana”.

Marta Herranz, la representante del decanato de la Facultad de Filología y Letras, puso el acento en la oportunidad de “crear redes” durante estos días e impulsar la proyección de la llingua en todos los ámbitos desde un espacio de “estudio y diálogo”.

A partir de mañana y hasta el viernes los Alcuentros se trasladarán a la sala de consejos del departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus ovetense del Milán.

Las intervenciones a lo largo de las sesiones de trabajo se han organizado en cinco bloques, dedicados a la crítica textual, la revisión de la historia de la literatura, la literatura gallego-asturiana, la traducción y la teoría y la crítica literaria.