Alerta vecinal en Oviedo: comienzan las catas para el parque de baterías al que se oponen los habitantes de San Esteban de las Cruces
«¿Saben los ovetenses que deberán ir al cementerio con mascarilla?», dicen los vecinos contrarios a la instalación del almacén energético
Los recelos vuelven a crecer en San Esteban de las Cruces. Desde hace unos días, los vecinos observan con preocupación a operarios realizando sondeos en la finca situada junto al centro territorial de RTVE, donde está proyectada la instalación de un parque de baterías eléctricas. Los trabajos han desatado la indignación vecinal, que denuncia que se están ejecutando sin haber concluido el trámite medioambiental.
«No entendemos que se estén tramitando informes ambientales y ya estén haciendo estos trabajos», critica Vanessa García, alcaldesa de barrio. En la misma línea, Francisco Delgado, residente en la zona, se pregunta si «la gente de Oviedo sabe que el parque está a menos de 200 metros del cementerio». Exige aclarar quién ha autorizado los sondeos «cuando el proyecto todavía está en periodo de alegaciones» y cuestiona «qué intereses hay detrás de una iniciativa que rechazamos los vecinos».
La finca de Los Arenales, donde se prevé el emplazamiento, ocupa unas nueve hectáreas actualmente utilizadas para el pasto de vacas y caballos. En septiembre, los residentes de Covadonga, San Rafael, El Bosque, Vidayán y Morente ya protagonizaron una concentración de protesta. «Si nos ponen esto aquí me matan», lamentaba entonces Alicia Álvarez Llaneza, de 85 años, que vive a pocos metros del terreno.
El proyecto, dado de paso por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA), se encuentra en fase de evaluación ambiental. Los vecinos alertan de los riesgos de incendio que acarrean estas instalaciones y de sus posibles efectos sobre los acuíferos del río Gafo. También temen una devaluación de sus propiedades.
Mientras las máquinas siguen trabajando, el malestar crece. Los residentes de San Esteban anuncian que mantendrán la movilización y exigen «transparencia y explicaciones claras» antes de que sea demasiado tarde. n
