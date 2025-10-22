Aparatoso accidente en Oviedo: un motorista resulta herido al caer por esquivar a un joven con patinete que cruzaba un paso de cebra

Un motorista de mediana edad resultó herido en la tarde de este miércoles tras caer de su moto al intentar esquivar a un joven que cruzaba un paso de cebra con un patinete en la calle Hermanos Menéndez Pidal de Oviedo, a la altura del cruce con la calle Antonio Suárez.

El accidente se produjo poco después de las siete de la tarde, cuando, según relataron varios testigos, el conductor de la moto frenó bruscamente para evitar atropellar al joven, perdió el control del vehículo y acabó cayendo al suelo, arrastrando levemente el patinete en el impacto.

El motorista quedó tendido en la calzada, visiblemente dolorido, mientras varios peatones se acercaban para auxiliarlo. Minutos después, una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) se desplazó al lugar para atenderlo. Según las primeras valoraciones, sus heridas no revisten gravedad, aunque fue inmovilizado por precaución y trasladado pasadas las siete y media de la tarde al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para una evaluación más completa.

La Policía Local de Oviedo se hizo cargo de la intervención y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro, en particular si el joven del patinete cruzaba correctamente por el paso de peatones.

El incidente provocó un considerable revuelo en la zona, una de las más transitadas de la ciudad a esa hora, con retenciones momentáneas y la presencia de curiosos hasta que se restableció la normal circulación.