Atención amantes de la lectura de Oviedo: así funcionará el servicio de biblioteca de uno de los principales barrios a partir de ahora

La biblioteca de Ciudad Naranco permanecerá cerrada desde este martes, 21 de octubre, y durante los próximos tres meses debido a las obras de mejora que se llevarán a cabo en el Centro Social del barrio, donde se ubica la instalación. Los trabajos, enmarcados dentro de un taller de empleo municipal, permitirán ampliar la sala de estudio y renovar el sistema de ventilación, entre otras actuaciones.

Pese al cierre temporal, desde la Red Municipal de Bibliotecas de Oviedo se ha anunciado que la actividad habitual continuará “con normalidad”, aunque con cambios de ubicación y algunas adaptaciones. Durante esta semana aún habrá personal en el edificio para recoger devoluciones en el horario habitual, pero a partir del lunes los usuarios podrán prestar y devolver libros, revistas y materiales en cualquiera de las bibliotecas de la red municipal.

Las actividades culturales se repartirán entre diferentes centros para garantizar su continuidad. Así, los “Bebecuentos” se trasladan a la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja), en el paseo del Bombé, manteniendo su horario habitual a las 12.00 horas. Los “Cuentacuentos” se celebrarán en el colegio público Parque Infantil, a las 18.00 horas.

El Club de Lectura y el Taller de Teatro Leído tratarán de continuar en una sala del propio centro social del Naranco; en caso de no ser posible, se desplazarán también a La Granja. El Club de Lectura Digital seguirá con normalidad, mientras que el Club de Lectura Fácil alternará sus sesiones entre el CAI Arco Iris y la Biblioteca Sara Suárez Solís (Pumarín-Teatinos). Por su parte, el Taller de Creación Literaria se celebrará en su día habitual en la Biblioteca de La Granja.

Desde la Red Municipal se pide comprensión a los usuarios por las molestias que pueda ocasionar el cierre y recuerdan que la mejora de las instalaciones “redundará en un mejor servicio para todos los vecinos del barrio y del conjunto de la ciudad”.