El céntrico restaurante de Oviedo donde para la actriz Eva Longoria a comerse una fabada: "Bienvenido a mi tierra de Asturias"

Eva Longoria es una enamorada de Asturias. No lo esconde. Siempre que puede saca su vena asturiana y muestra al mundo todo aquello que adora del Principado. Por eso no es de extrañar que si se come una buena fabada se la muestre a sus amigas celebrities.

La actriz internacional, con raíces asturianas, presume siempre que puede de la tierra de sus ancestros. En una de sus últimas visitas, la actriz de 'Mujeres desesperadas', no dudaba en hacer promoción del Principado y su gastronomía. "Vamos a Asturias, ¡mi tierra querida!" anunciaba la actriz", a través de su perfil oficial en Instagram. Nada más aterrizar en la región, Longoria y sus acompañantes se dirigieron al conocido restaurante ovetense Casa Fermín de Oviedo, donde degustaron una deliciosa fabada. "Bienvenido a mi tierra de Asturias", le dice Longoria a uno de los amigos que la acompañan, entre los que están su marido, José Bastón, y María Bravo, amiga inseparable de la actriz. Además del tradicional cocido asturiano, el grupo degustó pixín, jamón Ibérico y, de postre, casadiellas. "Es una mujer encantadora, amabilísima, y no dudó en hacerse fotos con el personal", señalaban fuentes del restaurante a LA NUEVA ESPAÑA, que destacaron que muchos clientes no eran conscientes de estar compartiendo comedor con la "star", ante la normalidad con la que se desenvolvían Longoria y sus amigos.

En otra de sus visitas con motivo de la grabación del el programa gastronómico "Searching for Spain" para la CNN Longoria aprovechaba su presencia en la región para dar envidia a su amiga Georgina Rodríguez."Oh my god, Georgina, mira que tengo yo en Asturias", le decía a su amiga en un vídeo que compartió en sus redes sociales mientras removía con una garcilla la perola. "No estés celosa", le escribía a la mujer de Cristiano Ronaldo, que es una habitual en la región ya que su hermana vive en Gijón.

La artista texana es de origen asturiano, concretamente del pueblo de Longoria (Belmonte). En junio de 2007, Raúl Longoria, tío de la estrella de Hollywood confirmó a LA NUEVA ESPAÑA los orígenes asturianos de la familia, asentada primero en México, y luego en el sur de Texas. Ya en 2017, la actriz vino en persona a la región y visitó Longoria, donde pudo conocer de primera mano la casa de sus antepasados. La mejor prueba de que se siente asturiana es que suele llevar una cruz de la victoria.