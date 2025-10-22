La Cofradía del Desarme pide que el psicoesteta Ramiro Fernández sea nombrado Hijo adoptivo de Oviedo

El cofrade mayor del Desarme, Miguel Ángel de Dios, se comprometió este miércoles a iniciar una campaña para conseguir que Ramiro Fernández, el reconocido psicoesteta de origen allerano, reciba el título de Hijo Adoptivo de Oviedo «por su exitosa vida profesional» y por haber llevado el nombre de la ciudad y del menú que da nombre a la cofradía «por numerosos lugares del mundo». De Dios hizo este anuncio en presencia del propio alcalde, que recogió el guante. «Mario (por el concejal Mario Arias), sólo hay que legalizar el papel porque Ramiro lleva muchos años siendo un gran ovetense», dijo Alfredo Canteli. «Toda la vida has mirado por Oviedo», añadió después mirando a los ojos de Ramiro Fernández.

Todo esto ocurrió en la sala de exposiciones de Trascorrales durante la presentación del último libro del psicoesteta. Bajo el título «Palabras con amor», Ramiro Fernández aglutina treinta pregones y discursos pronunciados por él en distintos puntos de Asturias, de España y también del extranjero. «Sin entrar en demasiados detalles, les diré que cada una de las treinta piezas que componen este libro es única. Cada una de ellas ha sido pensada y escrita para la ocasión y cada una tiene una cadencia y una intensidad propia y diferente. Solo las acomuna el sentimiento que hay en cada una de las piezas individuales», explicó José Antonio Vega, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, que fue el encargado de glosar la figura de Ramiro Fernández y de arrancar el acto de presentación de su último trabajo.

Una sala llena

Después le tocó el turno al protagonista, que agradeció la presencia de tanto público a la puesta de largo de su libro, un acto que formó parte de las jornadas culturales organizadas por los miembros de la Cofradía del Desarme. «Muchas gracias por estar aquí acompañando a esti barberín de Nembra», dijo para abrir boca. Y después, Ramiro Fernández leyó fragmentos de algunos de los pregones que se recogen en la obra.

Ramiro Fernández recuerda todos los discursos y sostiene que cada uno de ellos tiene algo de especial, aunque algunos de ellos tienen especial relevancia para él. Uno de ellos, por ejemplo, fue el primero que pronunció, aquel que leyó en Moreda cuando le nombraron Hijo Predilecto del concejo de Aller. Otro que no se le olvida es el que ofreció en la Casa de España de Sao Paulo (Brasil) el día 8 de septiembre del año 1981. «Fui cuando estaba en la concejalía de Cultura con el alcalde Luis Riera Posada, pero no esperaba que fuese tan emotivo. Allí había más de 600 asturianos que lloraban de la emoción y yo me puse a llorar con ellos», dice. «Ese día me di cuenta que no todos los que salían de Asturias volvían con un coche descapotable y con un reloj de oro. Muchas de aquellas personas lloraban porque echaban de menos su tierra y no podían volver», añade Ramiro Fernández. n