Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa la división entre el IU y el PSOE por el aterrizaje de la Alfonso X el Sabio en el edificio Calatrava de Oviedo: "Traicionan a Asturias"

Suárez presenta una proposición para que el Ayuntamiento "no colabore ni ofrezca recursos a las empresas privadas que atentan contra el interés general"

La antigua galería comercial del Calatrava.

La antigua galería comercial del Calatrava. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

"La instalación de las mal llamadas universidades privadas lejos de fortalecer nuestro sistema educativo, lo debilita y lo convierte en un negocio para intereses privados". Son palabras del concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ante el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en el edificio diseñado por Santiago Calatrava en Oviedo. Las previsiones pasan por empezar las clases el próximo curso con dos grados: Medicina y Enfermería. El resto de estudios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que durará cinco años.

Pero para llegar a este punto, la UAX aún ha de dar varios pasos. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada la primera de las autorizaciones necesarias y este paso no ha gustado nada a IU. "Con esta decisión, el PSOE asturiano cede a las presiones de los lobbies empresariales y traiciona el legado histórico y social de la izquierda, debilitando el papel de Oviedo como capital universitaria y fragmentando el proyecto de Asturias como comunidad con identidad educativa propia".

Unas palabras que vertió a través de una nota de prensa y en las que calificó como un "golpe al estado social" la implantación del modelo universitario privado en Asturias. "Drenarán recursos destinados a nuestras facultades de Medicina y Enfermería, poniendo en peligro su capacidad formativa en un momento clave". Además, critica que el PSOE en vez de "apoyar y fortalecer a la Universidad Oviedo, institución que ha dado nombres como los de Carlos López Otín, Amparo Pedregal, Adonina Tardón o Ángel González, ha optado por hacerle el juego a quienes solo buscan lucro".

Por ello, ha presentado una proposición en el Ayuntamiento que exige unidad institucional y social en defensa del sistema público universitario y de la Universidad de Oviedo "como motor educativo, cultural y científico de nuestra ciudad y nuestra región", así como el rechazo firme a la instalación de universidades privadas en terrenos o dependencias públicas de Oviedo, "dejando claro y reclamando que el Ayuntamiento no colabore ni ofrezca recursos a estas empresas privadas que atentan contra el interés general, la clase trabajadora y la igualdad de oportunidades".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
  2. Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
  3. Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
  4. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  5. La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
  6. La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
  7. Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
  8. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

Eduardo Mendoza se adentra en su propio cuento, dibujado en la Fábrica de Armas de La Vega por niños asturianos

Eduardo Mendoza se adentra en su propio cuento, dibujado en la Fábrica de Armas de La Vega por niños asturianos

El templo de los callos y el pote de Oviedo que se muda para especializarse en la cocina sin gluten

El templo de los callos y el pote de Oviedo que se muda para especializarse en la cocina sin gluten

Mary-Claire King, premio “Princesa de Asturias” de Investigación, anima a hacerse pruebas genéticas: "Nos permiten decidir y salvar la vida"

Mary-Claire King, premio “Princesa de Asturias” de Investigación, anima a hacerse pruebas genéticas: "Nos permiten decidir y salvar la vida"

La Policía blinda Oviedo por los Premios Princesa: cientos de agentes en las calles, en el aire y también en el subsuelo

La Policía blinda Oviedo por los Premios Princesa: cientos de agentes en las calles, en el aire y también en el subsuelo

Continúa la división entre el IU y el PSOE por el aterrizaje de la Alfonso X el Sabio en el edificio Calatrava de Oviedo: "Traicionan a Asturias"

Continúa la división entre el IU y el PSOE por el aterrizaje de la Alfonso X el Sabio en el edificio Calatrava de Oviedo: "Traicionan a Asturias"

La Policía Nacional muestra su lado más solidario: ponen el brazo por una buena causa

La Policía Nacional muestra su lado más solidario: ponen el brazo por una buena causa

El presupuesto de Oviedo en Cultura para 2026 indigna al PSOE: "Es una oportunidad perdida"

El presupuesto de Oviedo en Cultura para 2026 indigna al PSOE: "Es una oportunidad perdida"

Los vecinos de Colloto se hartan por la falta de un pediatra: "Nuestros peques necesitan un médico"

Los vecinos de Colloto se hartan por la falta de un pediatra: "Nuestros peques necesitan un médico"
Tracking Pixel Contents