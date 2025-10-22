Continúa la división entre el IU y el PSOE por el aterrizaje de la Alfonso X el Sabio en el edificio Calatrava de Oviedo: "Traicionan a Asturias"

"La instalación de las mal llamadas universidades privadas lejos de fortalecer nuestro sistema educativo, lo debilita y lo convierte en un negocio para intereses privados". Son palabras del concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ante el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en el edificio diseñado por Santiago Calatrava en Oviedo. Las previsiones pasan por empezar las clases el próximo curso con dos grados: Medicina y Enfermería. El resto de estudios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que durará cinco años.

Pero para llegar a este punto, la UAX aún ha de dar varios pasos. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada la primera de las autorizaciones necesarias y este paso no ha gustado nada a IU. "Con esta decisión, el PSOE asturiano cede a las presiones de los lobbies empresariales y traiciona el legado histórico y social de la izquierda, debilitando el papel de Oviedo como capital universitaria y fragmentando el proyecto de Asturias como comunidad con identidad educativa propia".

Unas palabras que vertió a través de una nota de prensa y en las que calificó como un "golpe al estado social" la implantación del modelo universitario privado en Asturias. "Drenarán recursos destinados a nuestras facultades de Medicina y Enfermería, poniendo en peligro su capacidad formativa en un momento clave". Además, critica que el PSOE en vez de "apoyar y fortalecer a la Universidad Oviedo, institución que ha dado nombres como los de Carlos López Otín, Amparo Pedregal, Adonina Tardón o Ángel González, ha optado por hacerle el juego a quienes solo buscan lucro".

Por ello, ha presentado una proposición en el Ayuntamiento que exige unidad institucional y social en defensa del sistema público universitario y de la Universidad de Oviedo "como motor educativo, cultural y científico de nuestra ciudad y nuestra región", así como el rechazo firme a la instalación de universidades privadas en terrenos o dependencias públicas de Oviedo, "dejando claro y reclamando que el Ayuntamiento no colabore ni ofrezca recursos a estas empresas privadas que atentan contra el interés general, la clase trabajadora y la igualdad de oportunidades".