La Escuela de sostenibilidad imparte talleres sobre alimentación saludable en ocho colegios

La Escuela municipal de sostenibilidad presentó ayer su programa de alimentación saludable, que empezó a desarrollar el pasado curso y que llega a ocho centros educativos. Esta iniciativa, que fue dada a conocer en un encuentro de comunidades escolares organizado en el Palacio de Exposiciones y Congresos, incluye formación para profesorado, familias y alumnos, aseguró Begoña Honrado, directora de la Escuela municipal de sostenibilidad, entidad dependiente de la concejalía de Medio Ambiente.

Uno de los talleres organizados se centra, resaltó, en «el plato único saludable». También se habla de «la presencia excesiva del azúcar en algunas dietas». El proyecto se dirigía inicialmente a Primaria pero este curso se abre a Secundaria.

En la jornada participaron también responsables de la empresa Ausolan, encargada del servicio de comedor de veinte colegios de Oviedo, que suministra 3.000 menús diarios, y Lluis Nel Estrada, director de la Escuela popular de gastronomía sostenible de La Ribera, que pronunció la charla «Comer sostenible empieza en casa».