Los dos estudios con los que la Universidad Alfonso X el Sabio se estrenará en el Calatrava: ambos son grados

El calendario para que el Centro Universitario Alfonso X El Sabio Asturias aterrice en la planta intermedia del antiguo centro comercial Modoo, en el Calatrava, pasa por el próximo curso escolar. La actividad docente se espera que se inicie en septiembre con los grados de Medicina y Enfermería. El resto de estudios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que durará cinco años. Se espera que haya más de tres mil alumnos y profesores y Oviedo prevé ingresar un mínimo de 260.000 euros anuales por el arrendamiento de los locales.

Los usos actuales y proyectados para el Calatrava / LNE

Así lo confirmaron ayer fuentes de la institución después de que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) haya publicado el decreto por el que el Ejecutivo de Adrián Barbón autoriza su instalación en la capital asturiana confirmando el paso dado la semana pasada por el Consejo de Gobierno. A lo largo de cuatro páginas de documento, el Ejecutivo liderado por Adrián Barbón ha dado un amplio plazo a la UAX para solicitar a la dirección general con competencias en materia de universidades la autorización del inicio de la actividad. Son dos años que la institución líder de la educación universitaria privada española espera no agotar.

Los pasos a dar para la implantación de los estudios

En todo este tiempo, son varios los pasos que ha de dar el rectorado para poder iniciar la actividad. Por un lado, detallarán los compromisos adquiridos en materia de personal docente e investigador de acuerdo con las ratios establecidas en la ley. También informarán al Principado de la programación universitaria y la programación plurianual de la actividad investigadora; presentarán todos los informes respectivos al plan de estudios y acreditarán la finalización de las obras en la planta intermedia del Calatrava con la conversión de las tiendas en clases y departamentos para los profesores.

Para ello, detalla el BOPA, la UAX será responsable de solicitar todas las licencias necesarias así como los permisos y autorizaciones necesarios para la puesta en funcionamiento de este centro adscrito. «Deberán garantizar que las instalaciones y dotaciones destinadas a la impartición de docencia y al desarrollo de actividades de investigación sean adecuadas para el uso universitario y suficientes para el número de estudiantes matriculados, o que previsiblemente se matricularán, por lo que se deberá respetar la capacidad máxima de las instalaciones así como el resto de requisitos establecidos en la normativa aplicable».

La publicación de este decreto en el BOPA pone fin de la vía administrativa y contra la misma se puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en un plazo de dos meses.

Cinco campus

La UAX cuenta con treinta años de experiencia en el sector universitario y, en la actualidad, dispone de cinco campus, uno en Villanueva de la Cañada (Madrid), dos más en Madrid, otro en Málaga y el campus online, todos ellos dotados de los espacios clave para potenciar la experiencia de aprendizaje de sus estudiante. n