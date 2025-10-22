Jaime Herrero llena el Bellas Artes "Desde el gran teatro de sombras"

El Jaime Herrero prolijo y erudito, coñón y renacentista, poeta y artista plástico y aun algún Jaime Herrero más se juntaron ayer en el museo de Bellas Artes de Asturias hasta convertirse en una multitud que arropó la inauguración de la gran retrospectiva que la pinacoteca le dedica a los cinco años de su fallecimiento. Todos esos Jaimes fueron, también sus amigos y sus colegas, un mundo de la cultura muy bien representado y entusiasta que no quiso perderse la puesta de largo de "Desde el gran teatro de sombras. Los mundos de Jaime Herrero", comisariada por Lui Feás.

La consejera de Cultura, Ana Vanessa Gutiérrez, recalcó en su intervención esa excepcionalidad de Jaime Herrero y de la exposición calificándola como "uno de los actos culturales más importantes del año", y al artista como "base y cúspide de la vida cultural asturiana".

Gutiérrez, como otros que le habían precedido, insistió en esa condición de hombre renacentista, interesado en múltiples saberes manuales, y no se olvidó al poeta Jaime Herrero con versos de "La puerta del laberinto".

"Paisaje". / LNE

Entre el público estaba representada la familia (Carlos Herrero, hermano del pintor, también su sobrino Pablo), el exconsejero de Cultura Jorge Fernández Bustillo, José Antonio Castañón, primer director del museo de Bellas Artes de Asturias, la artista Consuelo Vallina, la galerista Guillermina Caicoya, Ignacio Quintana (exsubsecretario de Cultura), el poeta Ricardo Labra o el periodista José Manuel Vaquero.

Desde el ámbito académico, el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, calificó a Jaime Herrero como "hombre cultura de un tiempo de renacimiento" y su vicerrectora, Pilar G. Cuetos, apeló a la proximidad y vecindad con que la institución sintió siempre al artista. "Fue", concluyó García Cuetos, "uno de los nuestros en la Universidad".

Gabino Busto, conservador del museo, también habló de ese Jaime Herrero familiar al que, citó, todavía recordaba encontrarlo por el Campillín con su sorna. "Y era una fiesta".

Una obra de la serie "El engendro". / LNE

Hasta el 8 de febrero

"Desde el gran teatro de sombras. Los mundos de Jaime Herrero" reúne 60 obras pictóricas y se podrá ver hasta el 8 de febrero, junto a varios libros e ilustraciones del artista. La muestra se reparte entre dos sedes. En el Bellas Artes, en la Casa de Oviedo-Portal, se exhibirán una veintena de obras, cuatro de ellas del Museo, el resto de varios propietarios, principalmente de la familia

En la sala de la Universidad de Oviedo, entidad que coorganiza la muestra, están los trabajos de Herrero vinculados a la institución y muy en particular a Leopoldo Alas Clarín, a quien dedicó grabados para libros y aguadas de tinta. Se incluyen también en esta parte las colaboraciones en revistas y publicaciones nacionales, biografías en tebeo de personajes dieciochescos y retratos de seres queridos o trabajos en colaboración con asociaciones como Tribuna Ciudadana, cuyo logo diseñó.

En 2021, cuando aún no había transcurrido un año de su fallecimiento, la Universidad de Oviedo recogió sus últimas obras, aún en el estudio, en la exposición "Jaime Herrero, 1937-2020. Últimos refugios", comisariada también por Luis Feás.